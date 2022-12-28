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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Şimdiye kadar ödüllendirilen eser sayısı 226'ya çıktı. Hakkı verilen her başarının yeni başarıların habercisi olduğuna inanıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı olarak TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri'ni bu amaçla himaye ediyoruz. Ödül sistemini bilim insanlarımız için bir motivasyon ve teşvik kaynağı olarak değerlendiriyoruz.

Ödül alsın almasın bilim inanlarımızın tümünün ülkemizin müreffeh yarınları için gecesini gündüzüne kattığını biliyoruz. Bilim ve teknoloji Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında en önemli araçtır. Öte yandan TÜBA ve TÜBİTAK takdire şayan çalışmalara imza atıyor.

"BİLİME YAPTIĞIMIZ YATIRIMIN MEYVELERİNİ TOPLUYORUZ"

Ülkemiz milli teknoloji hamlesi rehberliğinden gerçekleştirdiği çalışmalarla dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaşıyor. Biz siyasi bağımsızlığın teknoloji bağımsızlıktan geçtiğine samimiyetle inanıyoruz.

Ülkemizde bir kesim ise arkasına önüne bakmadan her konuyu istismar etmekte sınır tanımıyor. Bunlardan biri de beyin göçü meselesidir. Öncelikle genç beyinlerimizin kendilerini geliştirmek için yurt dışına çıkmasına karşı olmadığımızı tam tersine bunu desteklediğimizi belirtmek isterim.

Son 1 yılda 174 üniversiteden 3 bin 734 araştırma projesine 1 buçuk milyar liradan fazla destek verdik. Hayata geçirdiğimiz projelerle beyin göçünü tersine çeviriyoruz. Teknoloji geliştiren insanlarımıza verdiğimiz değer ortadadır. Bilime yaptığımız yatırımın meyvelerini topluyoruz.

"3 ÖĞRENCİYİ ANTARKTİKA BİLİM SEFERİNE DAHİL EDİYORUZ"

Bu yıl TEKNOFEST'te, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması finalistlerinden seçtiğimiz 3 öğrenciyi de Antarktika Bilim Seferine dahil ediyoruz."

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