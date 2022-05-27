Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iki ayrı konuşması nedeniyle toplam 1 milyon TL'lik tazminat davası açıldığını açıkladı.

Aydın yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24.05.2022 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Toplantısında yapmış olduğu konuşma ve aynı tarihte Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video aracılığı ile Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kişilik haklarını ihlal edici mahiyette gerçek dışı itham ve isnatlarda bulunmuştur. Bu açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde her bir konuşması için 500 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açılmıştır."