Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz. Salgınla mücadele etmek kadar, salgın sonrası dünyada, bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye olarak, dünyanın tamamı gibi, koronavirüs salgını ile yoğun bir mücadele içindeyiz. Temelde bir sağlık sorunu olan bu salgın, ekonomik sonuçları itibarıyla İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür. Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz. Türkiye, İkinci Dünya Savaşından beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir. Salgınla mücadele etmek kadar, salgın sonrası dünyada, bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir. Bu salgın, ekonomik sonuçları itibariyle İkinci Dünya Savaşından sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür.

Dünkü kabine toplantısında bakanlarımıza gereken uyarıları yaptık, talimatları verdik. AK Parti olarak siyasi gündemimiz hem milletimizin beklentileri doğrultusunda sıkı bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Her bir başkanlığımız kendi sorumluluk alanında salgın sonrasında dünya ve Türkiye analizi yaparak artılarımızı ve eksilerimizi tespit etmelidir.

Ülkemizin son 18 yılındaki her büyük adım gibi yeni dönem inşasının lokomotifliğini de yine inşallah yine AK Parti yürütecektir.