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        Haberler Dünya Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon | Dış Haberler

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 20:42 Güncelleme: 29.07.2024 - 21:16
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        Somali Cumhurbaşkanı'yla görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Somali’nin toprak bütünlüğü ile birliğine verdiği önemi belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali’nin terörle mücadelesine verilen desteğin devam edeceğini ve Somali ile Etiyopya arasındaki ihtilafın çözümü için Türkiye’nin arabuluculuk faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki enerji ve savunma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin artarak süreceğini söyledi.

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