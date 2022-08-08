Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz

"Güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz" 0:00 / 0:00

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Türkiye en büyük sağlık krizi ile en iyi baş eden ülkelerden biri olmuştur. Bizden talepte bulunan ülke ve kuruluşlara da yardım gönderdik.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerek Türkiye'ye bedel ödeten vesayetçi yaklaşımları rafa kaldırdık.

Rusya - Ukrayna savaşında hep sayın Zelenskiy ile hem de Sayın Putin ile olan görüşmelerimizde sorunların diyalogla çözülmesinin altını çizdik. Önce Antalya sonrasında ise İstanbul'da yaşanan görüşmeler barış umutlarını yeşertti.

Barış nutukları atarak dünyada barış tesis edilemez. Ancak girişimci ve sorumluluk üstlenen yaklaşımlarla gerçeğe dönüşebilir. Tahıl koridoru mutabakatının hayata geçirilmesini temin ettik. Böylece gıda krizinin kapıda olduğu dönemde dünya arz güvenliğine katkıda bulunduk.

Yurtta barış dünyada barış ifadesi ancak proaktif ve gerçekçi adımlarla ilerleyebilir. Sahada güçlü olmadan masada kazanmanın zorluğu da ortadadır. Ermenistan'ın gelişmeleri doğru okuyarak Azerbaycan ve Türkiye'nin samimi çağrılarına karşılık vermesiyle bölgemizin istikrara kavuşacağına inanıyorum.

Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkilerimizi eskisinden güçlü hale getiriyoruz. İsrail ile ilişkilerimizi Filistinli kardeşlerimizin haklarını savunmak için de kullanıyoruz. Kudüs meselesindeki hassasiyetimizi İsrail yönetimi ile en üst düzeyde paylaşıyoruz. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgimiz olduğunu açıkça belirtiyoruz. Çocukların daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerinin yanındadır.

Derin bağlarda olduğumuz Balkanlarda refahın tesisi için ayrıca çalışıyoruz. Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de de aynı gayretlere devam ediyoruz.

Bizi hayalcilikle suçlayanlar tarihi doğalgaz keşfi ile bir kez daha mahcup oldu. Yetki alanlarımızda bize rağmen herhangi bir tasarruf veya işlem yapılmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.

Ülkemize, insanlarımıza yönelik terör tehditlerini ortadan kaldırmaya kararlı olduğumuzu tüm dünya biliyor. Güney sınırımız boyunca 30 km derinliğinde 30 km boyunca güvenli hat kurma kararlılığımız bakidir. Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek, bu güvenlik kuşağının halkalarını inşallah yakında birleştireceğiz.

Bugün Türkiye 255 dış temsilciliği ile dünyanın en geniş diplomatik ağına sahip ilk 5 ülkesi arasında yer alıyor.

Afrika'da 44 büyükelçiliğimiz faaliyet gösteriyor. Latin Amerika ve Karayipler ile ticaret hacmimiz 15 kat arttı. Büyükelçilik sayımız da 18'e yükseldi. Türk Hava Yolları, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü bu alanda büyümemize katkı sağlıyor.

Türkiye coğrafi konumu itibariyle ne Batı'ya ne Doğu'ya sırtını dönemez. Ancak Türkiye'nin güvenliğine tehdit saçan terör örgütlerinin üyelerine taziye mesajlarının gönderilmesinin açıklaması olamaz. Hiçbir NATO ülkesinin Türk adaletinden kaçan FETÖ'cü alçaklar ve PKK'lı teröristler için birer güvenli liman olmaması gerekir.

PKK'lıların sokaklarında cirit attığı, her yıl ciddi miktarda haraç topladığı, eylem yaptığı devletlerin üyelikleri NATO'ya fayda sağlamayacağı gibi temsil ettiği değerlere de zarar verecektir. İsveç ve Finlandiya'ya net tavrımızı söylüyoruz. Sözler yerine getirilmeden Türkiye bu ülkelerin üyeliğini kabul etmeyecektir.

Karşılaştığımız çifte standartlara rağmen Avrupa Birliği hedefimizden vazgeçmedik.

Sözlerime son verirken 13. Büyükelçiler Konferansı'nın hayırlı olmasını diliyorum.