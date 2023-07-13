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        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşüyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 13:36
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşüyor
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesi saat 14.10'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

        Görüşmede İsveç'in NATO üyeliği konusu ve emekli maaşlarının gündeme gelmesi bekleniyor.

        MHP lideri Bahçeli partisinin Meclis'teki grup toplantısında bu konuda önemli mesajlar vermişti.

        Bahçeli, İsveç'in NATO üyeliği konusunda "Hükümetin alacağı kararın yanında olacağız. MHP, İsveç'in NATO'ya girişine sıcak bakmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

        #Recep Tayyip Erdoğan
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