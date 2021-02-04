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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 100 bin lira tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan Tank Paleti Fabrikası’na yönelik sözleri nedeniyle 100 bin TL manevi tazminat kazandı.

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 100 bin lira tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davasında, mahkeme CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 100 bin lira ödemesine hükmetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tank palet fabrikası sözleri nedeniyle açtığı tazminat davasında karar çıktı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında, “…Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir. Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir, aynen söylüyorum. Cesaret edip dava bile açamıyor. (…) Demiş ki “efendim Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davaları açtım, hepsini kazandım.” Ben senin nasıl kazandığını bilmez miyim? Man adasını da ben kazandım, ne diyeceksin şimdi? Demek ki götürdüğün paralar doğru" demişti.

Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri üzerine 100 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

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