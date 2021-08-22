Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Ankara
ABONE OL

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan: MEB pansiyonlarındaki personel sayısını artırıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda hizmet kalitesini artırmak için 5 bin 872 aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağını duyurdu

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan: MEB pansiyonlarındaki personel sayısını artırıyoruz
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından personel alımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

BAKANLIK DA AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre de, MEB, 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde insan kaynağı ve altyapı ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim öncesinde tüm okul ve kurumlarda insan kaynakları ve alt yapıya dair çalışmalar yapıldığını, varsa eksikliklerin giderildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak tüm önlemlerimizi alıp 6 Eylül'de tüm kademe ve sınıf seviyelerinde eğitime başlayacağız. Tüm illerimizle koordineli bir şekilde gerekli önlemleri aldığımız gibi il ve ilçelerimize finansman desteklerimizi de gönderdik. Bu süreçte özellikle pansiyonlarımızın personel ihtiyacı ön plana çıkmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli ihdas edildi. Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitimin kalitesini artırmak için sağladığı destekler dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Pansiyonlarda kalan tüm öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim almaları ile sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz. 6 Eylül itibarıyla tüm hazırlıkları tamamlamış olarak tüm okullarımızda yüz yüze eğitime başlayacağız inşallah."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Korona tedavisi gören astsubaydan acı haber - Haberler
GÜNDEM Korona tedavisi gören astsubaydan acı haber
Pidesi eksik çıkınca kurşun yağdırdı! - Haberler
GÜNDEM Pidesi eksik çıkınca kurşun yağdırdı!
Son dakika: İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İSKİ AÇIKLADI: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
GÜNDEM İSKİ DUYURDU: İstanbul son dakika su kesintileri
SON DAKİKA HABERİ: Sigara içerken uyuyakaldı, yattığı çekyat tutuştu
GÜNDEM Sigara içerken uyuyakaldı
YETİŞTİRME YURDUNA BIRAKILMIŞ! Son dakika: 'Gökhan Gönül'ün kardeşiyim' iddiası - Haberler
GÜNDEM 'Gökhan Gönül'ün kardeşiyim' dedi! Yetiştirme yurduna ...
İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda 10 gözaltı! - Haberler
GÜNDEM İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda 10 gözaltı!
MUCİZE KURTULUŞ! Son dakika: Selde ağaca çıkıp babasını kemeriyle kurtardı! - Haberler
GÜNDEM Selde ağaca çıkıp babasını kemeriyle kurtardı!
Son dakika: Suç makinesi çeteden 10 milyonluk vurgun!
GÜNDEM Suç makinesi çeteden 10 milyonluk vurgun!
AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise ek sınav sonuçları tarihi hakkında
GÜNDEM AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika: Trabzon'da pistten çıkan uçak pide salonu olacak
GÜNDEM Trabzon'da pistten çıkan uçak pide salonu olacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.