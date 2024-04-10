Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesiyle Mehmetçiğin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yaşar Güler, bayram namazını beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Şanlıurfa'da Mevlid-i Halil Camisi'nde kıldı.

Namazın ardından camideki vatandaşlarla görev yapan polislerle bayramlaşan Bakan Güler ve TSK Komuta Kademesi, daha sonra Şanlıurfa Kışla Gazinosuna geçti. Burada çocuklar tarafından karşılanan Güler, onlara bayram hediyeleri vererek yakından ilgilendi.

Bakan Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında Mehmetçiklerle bir araya gelerek onlarla bayramlaştı. Milli Savunma Bakanı Güler, bu buluşmada, telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Mehmetçiklerle görüştürdü. Telefonda Mehmetçiklerin bayramını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Tüm Komuta Kademesi'ndeki kardeşlerime, Mehmetçiklerimize özellikle en kalbi duygularla selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ve Ramazan Bayramı'nın tüm milletimize hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bizler gerek Mehmetçiklerimiz gerek Komuta Kademesi hepsiyle bu teröristleri inşallah bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi yok edeceklerine inanıyoruz. Gerek sınırda gerek sınır ötesinde bu mücadelemiz aynı şekilde devam edecektir. Tekrar bayramınızı tebrik ediyor ve en kısa zamanda buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum."

"SİZLER BURADAYKEN VATANIMIZIN GÜVENLİĞİ EMİN ELLERDEDİR" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabının ardından Mehmetçiklere seslenen Bakan Güler, bayramların mutlulukların paylaşılarak arttığı, geleneklerin yaşatıldığı, toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin güçlendiği çok özel günler olduğunu anlattı. Türkiye'nin ve asil milletin bu bayram günlerini huzur ve güven içerisinde geçirmesi için Mehmetçiklerin sevdiklerinden uzakta kahramanca ve fedakarca görev yaptığına dikkati çeken Güler, şunları kaydetti: "İcra ettiğiniz bu kutsal görevde ortaya koyduğunuz üstün sorumluluk bilinci ve büyük gayretler, her türlü takdirin üzerindedir. Şüphemiz yoktur ki sizler buradayken vatanımızın güvenliği emin ellerdedir. Sizlerin şahsında şu anda yurt içinde ve sınır ötesinde özveriyle vazifelerini icra eden tüm kahraman silah ve mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum."

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE BÜYÜK DARBELER VURUYORUZ" Bakan Güler, yakın coğrafya başta olmak üzere dünya genelinde, birbiri ardına gerginlikler ve krizler yaşandığını, çatışmalar ve savaşlar ortaya çıktığını belirterek, şöyle devam etti: "Belirsizliklerin arttığı, risk ve tehditlerin çok boyutlu bir hale geldiği böylesine hassas bir ortamda, Milli Savunma Bakanlığı olarak ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla görevlerimizi icra ediyoruz. Bu kapsamda şanlı ordumuz, sizlerin kahramanlık ve fedakarlıklarıyla son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirerek, özellikle terörle mücadelede destansı başarılar elde etmektedir. Son yıllarda, terör tehdidinin kaynağında yok edilmesi stratejisi ile Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarını hedef alan başarılı operasyonları icra ettik.

Geçmişte yürütülen sınırlı hedefli ve süreli askeri harekatların yerine, bugün artık, sürekli ve kapsamlı operasyonlar gerçekleştirerek terör örgütlerine büyük darbeler vuruyoruz. Bu anlayışla Suriye'nin kuzeyinde büyük bir başarıyla icra ettiğimiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları ile güney sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturulmasına mani olduk. Aynı zamanda bu sahalarda güvenli bölgeler tesis ederek Suriyelilerin geri dönüşlerine yönelik önemli adımlar attık. Şu anda, eğer orada olmasaydık; örgütün sınırlarımıza yönelik saldırıları, daha önce olduğu gibi sürecekti ve ülkemizdeki istikrar ortamı sağlanamayacaktı. O süreci hatırlayın. Sadece Şanlıurfa'ya, Barış Pınarı Harekatı öncesinde kalleş terör örgütü tarafından çok sayıda füze ve havan saldırısı yapılmıştı. Dolayısıyla bugün, bölgedeki varlığımız ile Şanlıurfa'nın güvenliğini de ileriden sağlıyoruz."

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BELİNİ DOĞRULTMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ" Terörle mücadele sürecinde 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığının, başta Barış Pınarı bölgesi olmak üzere Suriye harekat sahasındaki birlikleriyle üstlendiği görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiğine dikkati çeken Bakan Güler, tugaydaki Mehmetçiğin, yüksek vazife şuuru ve sorumluluk bilinciyle ortaya koyduğu üstün gayretlerin her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurguladı. Güler, Mehmetçiğin, milli ve manevi değerleri korumak için daima vazifeye hazır olduğunu görmenin, terörü bitirme iradesini daha da pekiştirdiğine işaret ederek, "Terör örgütünün en ufak bir şekilde kıpırdanmasına, belini doğrultmasına müsaade etmeyeceğiz. Şuna eminim ki hiçbir terörist, kahraman Mehmetçiğimizin çelik yumruğu altında ezilmekten kurtulamayacaktır. Terörle mücadelemiz kararlı ve etkin adımlarla örgütün nefes almasına izin bile vermeden amansız bir şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"HER BİRLİĞİMİZİ EN MODERN SİLAH VE TEÇHİZAT İLE DESTEKLİYORUZ" Ordunun, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele verirken aynı zamanda sınırların emniyetini de en ileri düzeyde sağladığını aktaran Güler, şu değerlendirmelerde bulundu: "Sizler, buradaki varlığınızla vatanımızın en önemli güvencesi, milletimizin göz bebeğisiniz. Şüphesiz gösterdiğiniz cesaret ve gayretleriniz, her şeyden önemlidir. Ancak görevin layıkıyla ve en etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için de hudut birliklerimizin, teknolojiyi haiz sistemlerle donatılması elzemdir. Bu anlamda Bakanlık olarak her birliğimizi yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerimiz başta olmak üzere en modern silah ve teçhizat ile destekliyoruz. Nitekim hudutlarımızın Cumhuriyet tarihinin en yoğun, en etkin tedbirleriyle korunması sonucunda, terör örgütünün sınırlarımızdan eleman ve malzeme aktarımı engellenmiş, durma noktasına gelmiştir. Kimsenin şüphesi olmasın ki kahraman Mehmetçik, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hudutlarımızda büyük bir özveri ve başarıyla görevlerini yerine getirecektir."

"YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİSİYLE ORDUNUN İMKAN VE KABİLİYETİNİ ARTIRIYORUZ" Milli Savunma Bakanı Güler, tüm görevlerinin yanı sıra mavi ve gök vatandaki hak ve menfaatleri de kararlılıkla koruduklarını belirtti. Bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak, karada, denizde ve havada büyük ve etkili tatbikatları icra ettiklerine dikkati çeken Güler, şunları aktardı: "Her geçen gün, en yenilerini envantere kazandırdığımız yerli, milli ve modern savunma sanayisi ürünü silah sistemleriyle şanlı ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha da artırıyoruz. Biliyorsunuz ki ülkemizin göz bebeği, milli uçağımız KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah, bunun gibi nice modern silah ve sistemle ordumuzu donatmaya devam edeceğiz."

Bakan Güler, kaotik gelişmelerin yaşandığı hassas güvenlik ortamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, uluslararası arenadaki ağırlığın her geçen gün arttığını, kurulan çok boyutlu ilişkilerle bölgede ve dünyada vazgeçilmez bir aktör haline gelindiğini ifade etti. Çatışma ve ihtilafların çevrelediği bölgenin tam kalbinde yer alan Türkiye'nin, krizlerin ve sorunların çözümüne yönelik girişimlerde bulunduğuna işaret eden Güler, şunları kaydetti: "Pek çok coğrafyada güvenlik, barış ve istikrar için üstlendiğimiz büyük inisiyatifler uluslararası güvenlik mimarisinin ve müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesi haline geldiğimizi de en açık şekilde ortaya koymaktadır. Uluslararası arenada, Türkiye'nin etkisini böylesine artırdığı bir dönemde doğal olarak faaliyet sahaları artan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için büyük gayret sarf etmektedir."

Güler, Türkiye'nin ulaştığı üstün seviye ile Türk Silahlı Kuvvetleri olarak aynı anda birçok görevi başarıyla icra edebilme kabiliyetinin, çok iyi idrak edilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: "Bu başarı hikayesinde sizler de çok önemli bir rol üstlenmektesiniz. Görevlerinizi yerine getirirken çeşitli zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Ancak unutmayın ki milletimizin duaları ve desteği her zaman sizinle. Zorluklarla karşılaştığınızda, bu güvenin önemini ve büyüklüğünü hatırlayın ve vazifelerinize daha sıkı bir şekilde sarılın. Çünkü sizler, Türk milletinin gönlünde daima var olan kahramanlarsınız. Sizlerin tüm bunların bilincinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstün bir gayret göstererek kahraman ordumuzun gücüne güç katacağınıza yürekten inanıyorum."