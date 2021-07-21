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Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs ve 2023 mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs ve 2023 mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'deki bayramlaşma töreninde "Vesayeti diriltme hayalleri de demokraside ve ekonomide elde ettiğimiz kazanımları geri götürme çabaları da beyhudedir" dedi. Kıbrıs ziyaretine değinen Erdoğan, "Artık bizim için Kuzey Kıbrıs- Güney Kıbrıs diye bir olay kalmamıştır. Adadaki iki günlük temaslarımız sırasında Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi kararlı gördüm. Kıbrıs Türk devletinin geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı. 2023 mesajı da verene Erdoğan, "Ülkemizi 19 yıldır sürdürdüğü ve yeni aşamasına geçtiği demokrasi ve kalkınma hamlesinden çıkarmak isteyenler son viraja girdiklerinin farkındalar. Biz de bunun önemini biliyoruz" ifadelerini kullandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs ve 2023 mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs ve 2023 mesajı
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Mevla'dan tüm Müslümanlar ve insanlıkla birlikte bizleri sağlıkla, huzurla, esenlikle ulaştırmasını temenni ediyorum. Salgın tedbirleri sebebiyle bayramlarımızı buruk bir şekilde yaşamıştık. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek gönlümüzdekine yakın şekilde gerçekleştiriyoruz. Hep birlikte aşılamayı yaygınlaştırarak bu dalgayı ilave kısıtlamalara gerek kalmaksızın geride bırakacağımıza inanıyorum. Salgın süreci yol açtığı sıkıntılar ve maliyetler nedeniyle ülkemiz önünde pek çok fırsat açmıştır. Sanayi üretimi iyi gidiyor, sanayi canlanıyor, ihracatımız rekor kırıyor, turizm hedef yükseltiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Felaket tellalları karanlık bir tablo çizmeye çalışsa da 2023 hedeflerine kararlılıkla yürüyoruz. Attığımız her adımda karşılaştığımız engelleri, kirli senaryoları boşa çıkarıyoruz. Vesayeti diriltme hayalleri de demokraside ve ekonomide elde ettiğimiz kazanımları geri götürme çabaları da beyhudedir. Milletimiz en son kararını 15 Temmuz'da ortaya koymuştur. Milletimizle birlikte başardıklarımız gibi bu süreci de zafere ulaştıracağız."

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

KIBRIS MESAJI: HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ

Kıbrıs'ta icra ettiğimiz program pek çok açıdan önemliydi. Kıbrıslı vatandaşlarımız yalanlarla, sahte vaatlerle kendilerini aldatanlara cevabını verdi. Kıbrıs Türklerinin masadaki tek talebi egemen devlet statüsünün tanınmasıdır. Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin verdikleri sözlerden dönmelerine, şımarıklıklarına rağmen destekleyenlerin söyleyecek sözü kalmamıştır.

1963'ten bu yana Kıbrıs Türklerine haksızlığı, hukuksuzluğu yapan Rumlardı. BM tarafından başlatılan Annan Planı dahil tüm girişimlere hayır diyen yine Rumlardı. Masadan kaçan yine Rumlardı. Adanın zenginlerini ve imkanlarını sadece kendilerine isteyen yine Rumlardı. Artık bizim kısır döngüyü sürdürmek için sebebimiz kalmamıştır. Artık bizim için Kuzey Kıbrıs- Güney Kıbrıs diye bir olay kalmamıştır. Adadaki iki günlük temaslarımız sırasında Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi kararlı gördüm. Kıbrıs Türk devletinin geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti göstereceğiz.

2023 SEÇİMLERİ MESAJI

Türkiye 2023'e çok daha farklı bir şekilde girmenin gayreti içinde. Sınamaların artacağı anlaşılıyor. Ülkemizi 19 yıldır sürdürdüğü ve yeni aşamasına geçtiği demokrasi ve kalkınma hamlesinden çıkarmak isteyenler son viraja girdiklerinin farkındalar. Biz de bunun önemini biliyoruz. İşte bunun için Cumhur İttifakı'nın gücüne, AK Parti'nin birliğine, beraberliğine sahip çıkmasının ehemmiyetle vurgu yapıyoruz. Caddede sokakta, çarşıda pazarda, evde her yerde biz olacağız. Vatandaşımızın sevinçli ve acılı günlerinde de biz olacağız."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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