Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Çocuk yetiştirmek için en ideal 10 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde enerji, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulması yönünde kısa sürede yol haritasını tamamlayıp somut adımlar atmayı hedeflediklerini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin özellikle Tel Rıfat ve Münbiç'ten temizlenmesi için artık somut adım atılması gerektiğini vurguladı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.