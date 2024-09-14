Son dakika haberi Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı bakan yardımcılıklarına atamalar yapıldı
Bazı bakan yardımcılıklarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Bazı bakan yardımcılıklarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alındı, yerine Muhammet Bilal Macit atandı.
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Cemal Sami Tüfekci görevden alındı, yerine Musa Heybet atandı.
Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz görevden alındı, yerine Yasin Ayfer Erkoç atandı.
TÜBİTAK Başkanlığı'na Profesör Orhan Aydın atandı.