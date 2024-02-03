Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Âl Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Giriş: 03.02.2024 - 13:02 Güncelleme: 03.02.2024 - 13:06
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Âl Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
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