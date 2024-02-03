Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Âl Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Habertürk Giriş: 03.02.2024 - 13:02 Güncelleme: 03.02.2024 - 13:06 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL