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        Haberler Dünya Son dakika haberi Dışişleri, UAD'nin kararını değerlendirdi

        Son dakika haberi Dışişleri, UAD'nin kararını değerlendirdi

        Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını durdurmasına hükmeden tedbir kararını memnuniyetle karşıladık

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 19:42 Güncelleme: 24.05.2024 - 19:42
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        Dışişleri, UAD'nin kararını değerlendirdi
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        Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e ilişkin ihtiyati tedbir kararı hakkında yazılı açıklama yayımladı.

        Açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail’in Gazze’de Refah’a yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısını insani yardımlara derhal açmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

        "Dünyada hiçbir ülke hukukun üstünde değildir." denilen açıklamada, "Divan’ın aldığı tüm kararların İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz. Bunu teminen, BM (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi'ni üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Uluslararası Adalet Divanı, yeni tedbir kararlarında, İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze’ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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