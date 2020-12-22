Doğum günü partisine 'pes' dedirten savunma! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, yasağa rağmen açık olan ve içerisinde doğum günü partisi düzenlenen bir kafeye baskın düzenledi. Polisi karşısında gören iş yeri sahibi, "Bunlar paket servis" diyerek kendini savunması pes dedirtti.

"Miss Uganda" ve "Pazar ayini" gibi yabancı uyruklu şahısların etkinlikleriyle gündeme gelen Esenyurt bu seferde İranlı bir grubun "kaçak doğum günü" partisiyle adından söz ettirdi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin açık olduğu ihbarını alarak mekana baskın düzenledi. Baskında çoğunun İran uyruklu kişilerin oluşturduğu 54 kişiye Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten 3 bin 150'şer liradan toplamda 170 bin 100 TL para cezası kesildi.

ÇOCUKLARINI MASA ALTINA GİZLEDİLER

Ekiplerin baskını sırasında görüntülendiklerini anlayan içerideki bazı şahıslarda yüzlerini gizlemeye çalıştı. 54 kişinin bulunduğu ve sosyal mesafenin uygulanmadığı mekânda ise, bazı masalardaki oturan ailelerin çocuklarını masaların altına gizledikleri, bir kişinin de partiye köpeğiyle geldiği görüldü. Yapılan çalışmaların ardından açık olmaması gereken kafe zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

İŞ YERİ SAHİBİ: BUNLAR PAKET SERVİS

Yasak olmasına rağmen açık olduğu öğrenilen kafeye yapılan polis baskını esnasında polis ile iş yeri arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Polisin yasak olmasına rağmen neden açıksınız? sorusuna ise iş yeri sahibi, "Paket servis" diyerek cevap vermesi 'pes' dedirtti.

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