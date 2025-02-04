Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.19'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

7 kilometre derinlikte meydana gelen bu depremden önce, saat 20.44'te aynı büyüklük ve derinlikte bir deprem daha yaşanmıştı.

SAAT 23.39'DA DA 4,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.39'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13,88 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.