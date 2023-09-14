İmamoğlu ve Yavaş, İYİ Parti'nin seçim kararını değerlendirdi! İYİ Parti'nin yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarma kararına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, değerlendirmede bulundu. İmamoğlu, "Ben hâlâ ittifakın gerekli olduğunu, ittifak sürecinin Türkiye'de bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum" dedi. Yavaş ise "Ankara halkının önüne çıkıp 'yaptığımız hizmetleri beğeniyorsanız bize oy verin' diyeceğiz ama bunu da yaparken 'şu seçmen bu seçmen' diye ayırmadan hizmet ettiysek, kimseyi ayırmadan da hepsinden oy istiyoruz. Onun haricinde başka bir yorumum yok" diye konuştu

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarılması kararına ilişkin olarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş değerlendirmede bulundu.

"İTTİFAKIN GEREKLİ OLDUĞUNU SÖYLÜYORUM"

DHA'da yer alan habere göre İBB Başkanı İmamoğlu, “Ben hâlâ ittifakın gerekli olduğunu, ittifak sürecinin Türkiye'de bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum. Açıkçası dünkü yapılan tariften de müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum.

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"MÜZAKERE VE DİYALOG SAĞLIKLI BİÇİMDE YÜRÜTÜLEBİLİR"

Yine en güçlü şekliyle, Sayın Akşener, İYİ Parti ve yöneticileriyle müzakerenin diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var, zaman gösterecek" dedi.

"KİMSEYİ AYIRMADAN OY İSTİYORUZ"

AA'da yer alan habere göre Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'nın tanıtımı için basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen ABB Başkanı Yavaş ise şu değerlendirmede bulundu:

"ONUN DIŞINDA YORUMUM YOKTUR"

"Her zaman bizim söylemimiz şu olmuştur. Seçildikten sonra herkese eşit şekilde, kimseyi ayırmadan hizmet edeceksiniz. Bu şekilde de 5 yıla yakındır hizmet ettiğimizi düşünüyoruz. 2019 yılında seçime girerken vaatlerle girdik. Ama şu anda yeni seçime girerken yaptığımız icraatlarla gireceğiz. Belediyeciliğe farklı bir bakış getirdiğimizi düşünüyorum. Ankara halkının önüne çıkıp 'yaptığımız hizmetleri beğeniyorsanız bize oy verin' diyeceğiz ama bunu da yaparken 'şu seçmen bu seçmen' diye ayırmadan hizmet ettiysek, kimseyi ayırmadan da hepsinden oy istiyoruz. Onun haricinde başka bir yorumum yoktur."