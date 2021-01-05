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Son dakika haberler... Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, koronavirüse yakalandı

İngiltere'nin başkenti Londra'da ayağından ameliyat olan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi: Ermenistan Cumhurbaşkanı koronaya yakalandı - Haberler
Ermenistan Cumhurbaşkanı koronaya yakalandı
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İHA

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'da ayağından ameliyat olan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı, yıllık izin kapsamında yeni yılı ailesi ve torunlarıyla birlikte Londra’da karşıladı.

Sarkisyan, 3 Ocak’ta bacağından ameliyat oldu, ameliyat başarılı geçti. Ancak Cumhurbaşkanında koronavirüs belirtilerinin ortaya çıkmasının ardından yapılan testin sonucu pozitif çıktı" denildi.

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