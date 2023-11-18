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        Haberler Dünya TASS: Ermenistan ve Azerbaycan barış anlaşmasının temel ilkeleri üzerinde anlaştı

        TASS: Ermenistan ve Azerbaycan barış anlaşmasının temel ilkeleri üzerinde anlaştı

        Rus Haber Ajansı TASS "Ermenistan ve Azerbaycan barış anlaşmasının temel ilkeleri üzerinde anlaştı" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 15:15 Güncelleme: 18.11.2023 - 16:26
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        "Ermenistan ve Azerbaycan temel ilkeler üzerinde anlaştı"
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        Ermenistan’ın başkent Erivan, ilk kez AGİT Parlamenter Asamblesi oturumuna ev sahipliği yapıyor.

        Oturumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış anlaşmasının temel prensiplerinde anlaştığını duyurdu. Paşinyan, “Azerbaycan-Ermenistan barış sürecine ilişkin bir iyi bir de kötü haberimiz var. Azerbaycan’la barış anlaşmasının temel prensiplerinde anlaşmamız güzel haber. Brüksel’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştiğimiz görüşme sonuncunda sonucunda Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in arabuluculuğuyla gerçekleşti" dedi.

        Paşinyan, kötü haberin ise farklı bir diplomatik dil kullanılmaya devam edildiğini kaydederek, “Çoğu zaman birbirimizi anlamıyoruz. Bunun nesnel nedenleri arasında uzun süreli çatışma, onlarca mahkum, on yıllardır edinilen nefret atmosferi ve yapıcı açıklamaların kötü niyetleri sakladığına dair şüpheleri sayabiliriz. Bunu hem Azerbaycan hem de Ermenistan için diyorum” ifadelerini kullandı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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