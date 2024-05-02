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        Haberler Gündem Güncel İçişleri bakanı Yerlikaya açıkladı: Erzurum'dan acı haber! Astsubay Mustafa Yaşar şehit oldu - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Erzurum'dan acı haber! Astsubay şehit oldu

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Mustafa Yaşar, 3 Temmuz 2023 tarihinde kavgaya müdahale ettiği esnada yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 11:41 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:57
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        Erzurum'dan acı haber! Astsubay şehit oldu
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum'da geçtiğimiz yıl bir kavgaya müdahale ederken yaralanan Jandarma Astsubay Mustafa Yaşar'ın şehit olduğunu duyurdu.

        Yerlikaya paylaşımında şunları söyledi: "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Mustafa Yaşar, 3 Temmuz 2023 tarihinde kavgaya müdahale ettiği esnada yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

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