Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

İstanbul'da yine bir kadın cinayeti işlendi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Gümüşdere Sokak 8 numaralı apartmanda meydana geldi. 2 nolu dairenin sahibi, 1.5 ay önce evini kiralayan Lale Bayram'dan kirasını almak için telefonla aradı.

Genç kadına telefonla ulaşamayınca eve giden ev sahibi zile basmasına rağmen yanıt alamayınca yedek anahtarla eve girdi. Ev sahibi, 25 yaşındaki Lale Bayram'ın cansız bedenini buldu. Olayı hemen polise bildirdi.



BU GÖRÜNTÜDEN SONRA ORTADAN KAYBOLDU

Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği, yaptıkları incelemede genç kadının bileklerinin kesildiğini belirledi. Ancak yapılan otopside kadının boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, genç kadının son görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Lale Bayram'ın bakkala gidip alışveriş yaptığı görüldü. Evine giden genç kadını bir aracın beklediği tespit edildi.

KADINI TAKİP EDEN ARAÇTA ESKİ EŞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırmada genç kadını takip eden araçta kadının eski eşi Yasin A. ile Servet K.'nın bulunduğu saptandı. Bu iki kişi ile cesedi bulan ev sahibi gözaltına alındı.

ARKADAŞINI KİRALIK KATİL OLARAK TUTTU

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan soruşturmada, olayın detaylarına ulaşıldı. Polisin elde ettiği bilgilere göre, Yasin A., eski eşinin başkalarıyla birlikte olduğunu düşünüyordu. Bu konuyu arkadaşı Servet K. ile konuştu. İddialara göre de Servet K., "Bana 8 bin 500 lira verirsen eşini istersen öldürelim" dedi.

BOĞUP, İNTİHAR SÜSÜ VERDİLER

Yasin A. teklifi kabul edince iki şüpheli cuma akşamı genç kadının eve dönmesini bekledi. Ardından eve girip Lale Bayram'ı boğarak öldüren şüpheliler, genç kadının bileklerini keserek intihar süsü verdi. Olayın ardından adliyeye gönderilen 3 kişiden eski koca Yasin A. ile arkadaşı Servek K. tutuklandı. Ev sahibi Yasin Y. serbest kaldı.