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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi: Bu pozdan 2 saat sonra dehşeti yaşadı!
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Bu pozdan 2 saat sonrası dehşet! Eski sevgili defalarca bıçakladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, eski sevgilisinin saldırısına uğrayan 22 yaşındaki Çağla Çiçekçi dehşeti yaşadı. Çiçekçi, evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. (40) tarafından bıçaklandı. Vücudunda 10 bıçak yarası olan Çiçekçi ameliyata alındı. Genç kadın hastanede yaşam savaşı verirken, kaçan Ufuk Ö. aranıyor

Son dakika haberi: Bu pozdan 2 saat sonra dehşeti yaşadı!
Bu pozdan 2 saat sonra dehşeti yaşadı!
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DHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Çağla Çiçekçi (22),evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. (40) tarafından bıçaklanarak, ağır yaralandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana geldi. Çağla Çiçekçi ile evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk Ö., Çiçekçi'yi bıçakla saldırdı.

Çiçekçi kanlar içerisinde yere yığıldı. Ev arkadaşının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Çiçekçi'yi ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Vücudunda 10 bıçak yarası olan Çağla Çiçekçi ameliyata alındı. Çiçekçi'nin olaydan 2 saat önce sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştığı görüldü.

Çağla Çiçekçi hastanede yaşam savaşı verirken, Kaçan Ufuk Ö.'nün yakalanması için polis çalışma başlattı.

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