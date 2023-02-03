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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adana Demirspor maçındaki tartışmalı hakem kararlarının ardından yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Riva'daki TFF binasına çıkarma yaptı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşen Ali Koç, toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"YAŞANANLAR İFLASIN BELGESİDİR"

Başkan Koç, Sivasspor-Galatasaray ve Adana Demirspor-Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarını işaret ederek Türkiye'deki hakemlik müessesesinin iflas ettiğini söyledi.

Koç, "Dün gece olanlar malumunuz. Bu bağlamda TFF'ye geldik. Nelerden, ne için rahatsızlık duyduğumuzu ifade ettik. Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanılanlar, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında yaşanılanlar, hakemlik müessesesinin iflasının belgesidir" dedi.

"YABANCI HAKEMİ DÜŞÜNECEK HALE GELDİM"

Türk hakemlerle artık yola devam edilemeyeceğini belirten Ali Koç, "Herkes dün gece yaşananları gördük. Türk hakemlerle bu işin gitmeyeceği ortada. Yabancı hakeme en çok ben karşıyken, artık bunu düşünecek hale geldim. En azından VAR hakemlerinin yabancı olmasını önerdik. Bizim FIFA'ya giden hakemlerimiz bile doğru düzgün İngilizce konuşamıyorlar. Orta hakemin niyeti dünkü gibi bile olsa VAR, doğru yönetilmeyi sağlayabilir" ifadesini kullandı.

"MHK GİDERAYAK BOMBAYI BIRAKTI"

Fenerbahçe Başkanı, Adana Demirspor maçının hakemi Ali Palabıyık hakkında ise, "Ali Palabıyık bir daha maç alır, almaz... Onu bilemem. Bildiğim bir şey var ki; o arkadaş bir daha bizim stadyumumuza, biz yönetimdeyken giremez. Kendisinin birçok şaibeli maçı var. Yeni değil, eski MHK'nin atamasıdır. Giderayak bombayı bıraktılar. İnşallah yeni MHK, bu sıkıntıları giderir" ifadesini kullandı.