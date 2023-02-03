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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sözlerinden satır başları:

''Dün yaşananlardan sonra hem bizler hem taraftarlar mağdur oldular. İki tane net penaltımız vardı orada VAR devreye girip müdahale edebilirdi. Eğer normal bir hakem yönetimi olsaydı maçı kazanabilirdik. Her şey adil bir şekilde ilerlerse, biz zaten liderliği alırız.''

''DAHA ÖNCE HİÇBİR TAKIMIN BU KADAR MAĞDUR EDİLDİĞİNİ GÖRMEDİM''

''Yıllardır bu işi yapıyorum, daha önce hiçbir takımın saha içinde bu kadar mağdur edildiğini görmemiştim. Maç sonunda hakeme saygısızlık yapmadım, son pozisyon hakkındaki görüşüne katılmadığımı söylemek için yanına gittim. Orada kendisine saygısız hiçbir söylemim olmadı. Kendisine penaltılardan bahsetmedim bile sadece son pozisyondaki faul pozisyonu için yanına gittim. Kırmızı kartın nedenini bilmiyorum. Hakem, 'saygısız bir tutumda bulunduğumu' söyledi ama ben böyle bir şey yapmadım.''

''LİGİN BİTMESİNE ÇOK VAR''

''Şu anda rakibimiz Galatasaray'ın 6 puan gerisindeyiz ancak ligin bitmesine çok var. Liderliğe tekrar yükselebileceğimize dair öz güvenimiz var. Daha da birlik olmuş şekilde yolumuza devam ediyoruz."