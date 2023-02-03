Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Selahattin Baki, Yeni Adana Stadyumu önünde Ali Palabıyık’a çok sert sözler söyledi. Baki, ”Bu akşam sadece bu sezonun değil son dört, beş sezonun özetini gördük. Ali Palabıyık çok net söylüyorum, Fenerbahçe’ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir. Vücut lisanı verdiği vermediği bütün kararlarda her şey ortada. Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir, bunun başka örneği varsa onu da konuşalım. Net bir gol atıyoruz, sayılmıyor. Üç tane net penaltımız var, verilmiyor. Son dakika beraberliği yakalıyoruz, net bir gol. VAR olmasa onu da vermemeye kalktı. Başta Fenerbahçeliler olmak üzere, bütün futbolseverler iyi hatırlar. Ivan Bebek gibi şeref yoksunu, haysiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık’ı tebrik ediyorum, onun da önüne geçti bugünkü performansıyla” şeklinde konuştu.