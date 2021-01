Fenerbahçe'nin tüm dünyada ses getiren Mesut Özil transferi bugün resmi imza töreniyle bir kez daha duyuruluyor... Sarı-lacivertlilerle yaptığı 3.5 yıllık anlaşma KAP'a bildirilen yıldız futbolcu, basının karşısında imza atıyor.

ALİ KOÇ TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

Ali Koç: Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şu an fiziken taraftarımızla beraber olamasak da Mesut'un gelişiyle birlikte taraftarımız her zaman olduğu gibi coşkularını paylaştı. Bu transfer özelinde yaptığımız her hamleyi rekor düzeyine getiren taraftarımıza teşekkür ediyorum. Mesut'un da ailemize katılımıyla nice güzel anılarımız ve şampiyonluklarımız olacaktır. Kulübümüz için tarihi günlerden biri daha.

TRANSFER NASIL OLDU? HER ŞEY 7 HAZİRAN 2019'DA BAŞLADI...

Ali Koç:Bu iş nasıl oldu, kısaca anlatacağım. Bu transfer nasıl gerçekleştirildi anlatmak istiyorum. Çünkü burada Mesut'un kariyerini konuşacak kişi ben değilim, herkes biliyor herkes yazıyor. İşin sır tarafında perdeyi aralayalım istedik. Hepiniz biliyorsunuz ki Mesut pek çok kez Fenerbahçe'ye olan sevgisi, sevdasını değişik platformlarda dile getirdi. Biz bu hikayenin başlangıç tarihini Mesut'un evlilik gününü yani 7 Haziran 2019'u alıyoruz. Tanışmadığımız için beni çağırmamıştı (Gülüyor) O gün büyük aşkını evlilikle taçlandırdı. 20 Haziran 2019'da yaptığımız Win&Win kampanya yayınında bu işin kıvılcımı başladı"

"BU HİKAYENİN PEK ÇOK KAHRAMANI VAR"

"Bu hikayenin pek çok kahramanı, emek sarf edenleri oldu. Acun Ilıcalı'yla bir yaz günü oturduk ve konuşuyorduk. 'Arsenal'le seneye sözleşmesi bitiyor, Fenerbahçe'ye kazandıralım' dedi. Ben de nasıl olurunu konuştum, maddi şartlar... Dedi ki 'Mesut sadece bir futbolcu değil, müthiş bir ticari potansiyeli var' Ben de 'Keşke ocak ayında gelse, haziranı beklemesek' dedim. Kasım ayında işler somutlaşmaya başladı. Bu iş fikir jimnastiğinden gerçeğe dönüşmek üzere olan bir süreçti..."

"8 ARALIK'TA LONDRA'YA YOLA ÇIKTIK..."

"Kasım ayında Mesut'un dostu avukatı, menajer, mentoru Erkut'la görüştük. Konuşmanın devamında bu transferin gerçekleşmesinin olası olduğuna inanmaya başladım. Erkut dedi ki 'Mesut bir gün Fenerbahçe'de oynamak istiyor. Bunu da 35-36 yaşında yapmak istemiyor. Şu an bir fırsat doğuyor. Finansal konular öncelik değil. Kısa zamanda görüşmemizde fayda var' dedi. 8 Aralık günü Samandıra'da bir röportajım olmuştu. Bu konuya girmeyecektim. Ben de o zaman sorulan bir soruya 'Gerçekleşmesi zor ama gerçekleşirse güzel bir rüya' olur demiştim. 8 Aralık'ta Londra'ya yola çıktık..."

"LONDRA'DA ARSENE WENGER'LE GÖRÜŞTÜK"

"Londra'da Arsene Wenger'le bir görüşme yaptım ve bugün nasıl olduğunu sordum. Sahada, soyunma odasında nasıl, bize gelince tepeden bakar mı tarzı konuştuk. Wenger'den o kadar olumlu geri bildirimler aldım ki ona da teşekkür ederim. Sayın Wenger'i, Erol Bulut'la görüştürdük onun için de olumlu bir görüşme oldu."

"MESUT, EKONOMİK ŞARTLARIN ÖNEMLİ OLMADIĞINI ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEDİĞİNİ DİLE GETİRDİ"

"Bir dostumuzun evinde Mesut'la, Mutlu'yla tanıştık. Orada bir şey dikkatimi çekti. Çocukluğundan beri hayalini kurduğu takımda oynamanın hayalini kurduğunu ve maddi koşulların kesinlikle önemli olmadığını dile getirdi. Burada iş gerçeğe dönüşmeye başladı. Pürüzler giderildi, detaylar gerçekleştirildi. Transfer için Mesut ile Arsenal arasındaki pürüzler giderildi. Kısacası daha düne kadar gerçekleşmesi rüya gibi görülen bir transferi daha Fenerbahçemiz gerçekleştirdi"

"BİZDEN DAHA İYİ TEKLİFLER DE VARDI"

"Böyle bir dünya yıldızının bonservissiz şekilde kulübümüze gelebilme imkanı... Türkiye'ye gelmek istemesi, çocukluk hayali hepsi yan yana geldiğinde bu şartların zamanlaması yan yana geldiğinde Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle gerçekleştirilen bir transfer oldu. Kendisine bizden daha iyi teklifler vardı ama Mesut'un duruşu da etkili oldu"

"BALAYI BİTİYOR BUGÜN İŞ BAŞLIYOR"

"Mesut, Fenerbahçe'sine kavuştu. Artık camiamızın bir parçası. Artık bugün balayı bitiyor ve artık iş başlıyor. Adaptasyon sürecini hızla atlatacağına inanıyorum. Transfer sürecinde inatla, sabırla, gaza gelmeden ve getirmeden adım adım çalıştık, uğraştık. Çok şükür bugünlere ulaştık.

"SMS'LER ÇEYREK MİLYONA ULAŞTI"

"Biz Mesut için yeni bir kampanya başlatmadık. Fener Ol'un adını kısa süreliğine değiştirdik. 'MesutOl', FenerOl kampanyasının ardında bir iştir. Bu coşkulu süreçte Fenerbahçe'nin yanında olan, çağrımıza büyük bir teveccühle karşılık veren taraftarımıza teşekkür ediyor ve şükranlarımızı sunuyorum. Yanılmıyorsam SMS'ler çeyrek milyona ulaştı. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesini hayal eden taraftarımızın destekleri her zaman bizi mesut edecektir."

"MESUT KİM OLDUĞUNU TÜM DÜNYAYA, FENERBAHÇE'DE GÖSTERECEKTİR"

"Mesut Özil tüm dünyaya Mesut Özil'in kim olduğunu bir kez daha Fenerbahçe'de gösterecektir"

EMRE BELÖZOĞLU: NE MUTLU Kİ BU GÜZEL İNSAN FENERBAHÇELİ

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'nin şanlı tarihinde birçok önemli transfer oldu. Mesut, hepimiz için güzel bir rüya; Mesut için de çok güzel bir hayaldi. Burada bizim de birazcık payımız olduysa ne mutlu bize. Ben bu transfer sürecinde daha yakından tanıma fırsatı bulduğum Mesut'la bir şeyler söylemek istiyorum. Mesut, insani değerleri, mütevazı duruşu, samimice ülkesine bağlılığıyla bütün gençlere örnek olabilecek biri. Ne mutlu ki bu güzel insan Fenerbahçeli"

"MESUT'LA BİRLİKTE GÜÇLENECEK VE KUPALAR KALDIRACAĞIZ"

"Çok iyi bir takımımız, çok iyi bir hocamız var. Mesut'la daha da güçlenecek ve kupalar kaldıracağız. Türkiye, Mesut'u kucaklamak için sabırsızlanıyor. Bugün ve yarın inşallah iyi günde kötü günde Mesut'la olacağız ve onu yalnız bırakmayacağız.

MESUT ÖZİL: FENERBAHÇE İÇİN RÜYA BENİM İÇİN HAYALDİ. GERÇEKLEŞTİ

Mesut Özil: Ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Fenerbahçe için rüyaydı, benim için hayaldi. İki taraf arasında bağlantı olacak. Allah'ın izniyle yeteneğimle takıma katkı sağlayacağım. Bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe'ye inanıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum.

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

NASIL FENERBAHÇELİ OLDU?

"Beni Fenerbahçeli yapan aslında kendimim yani (Gülüyor) Küçükken maçları seyrederken biri Galatasaraylı biri Beşiktaşlı oluyordu. Ben Fenerbahçeliydim. Hep Fenerbahçeliydim ve öyle de kalacağım"

FENERBAHÇE'DEN EN ÇOK KİMİ BEĞENİYOR?

"Önceden Jay-Jay Okocha'yı çok beğeniyordum. Şu anda Pelkas'ı çok beğeniyorum. Aynı pozisyonda oynuyoruz, çok yetenekli bir futbolcu. O yüzden Pelkas diyorum"

ŞAMPİYONLUĞA İNANIYOR MU?

"Fenerbahçe her sezon ligi kazanmak için oynuyor. İnşallah en kısa sürede yani bu sezonda şampiyon olacağız"

"BÜYÜK KULÜPLERDE OYNADIM AMA FENERBAHÇE FARKLI"

"Bir futbolcu üzerinde her zaman baskı vardır. Büyük kulüplerde oynadım her zaman baskı oldu, Fenerbahçe'de de baskı olacağını biliyorum. En önemlisi sahada elimden geleni yapmak. Büyük kulüplerde oynadım ama Fenerbahçe farklı. Sevdiğim, değer verdiğim bir kulüp... Elimden geleni yapacağım"

"Almanya'da doğan bir Türk olarak burada olmak çok heyecan verici bir durum. İnşallah en kısa sürede sahada olacağım. Duygusal yönü çok yüksek bir olay bu. Çocukluğumdan beri her zaman hayal ettiğim bir şey. Burada olduğum için çok mutluyum. İki taraf için de çok hayırlı olsun"

"Hedef sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da Fenerbahçemizi en güzel şekilde temsil etmek. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçemizi en güzel şekilde temsil etmek için futbolcular olarak elimizden geleni yapacağız."

BUNDESLIGA'YA GERİ DÖNME İHTİMALİ VAR MI?

"Hayır, Bundesliga'ya bir gün geri dönme ihtimalim yok"

FUTBOLDA KEŞKESİ VAR MI?

"Keşke daha erken olsaydı iyi ki bugün oldu"

ZAMAN ZAMAN YALNIZLIK HİSSETTİ Mİ?

"Yalnızlık asla hissetmedim. Ailem ve arkadaşlarım hep yanımdaydı. Çok önemliydi benim için."

NE ZAMAN SAHADA OLACAK?

"İnşallah en kısa zamanda sahada olmak istiyorum. Tam zaman veremeyeceğim, çalışmalar sürüyor. Umarım en kısa sürede sahada olacağım"

ALİ KOÇ:Sadece ailesi değil, tüm Türkiye yanındaydı.

"HER ZAMAN MAÇA GELMEK İSTEMİŞTİM, FUTBOLCU OLARAK NASİP OLUYOR"

"O zamanlar geldiğimde stada gidip maç atmosferini yaşamak istiyordum maalesef olmadı. Şimdi oyuncu olarak o güzel sahada takım arkadaşlarımla güzel maçlar sergileyeceğiz. O yüzden çok mutluyum"

SCHALKE'DEYKEN FENERBAHÇE FORMASIYLA ANTRENMANA GİTTİĞİ İÇİN GÖNDERİLDİ Mİ?

"Öyle bir durum yoktu, o dönemki kulübüme saygısızlık olurdu. Öyle bir şey yaşanmadı"

HANGİ ÜÇLÜ DAHA ÖNDE? ALEX, BARONI, EMRE BELÖZOĞLU MU GUSTAVO, OZAN, MESUT MU?

Emre Belözoğlu: Mesut da çok zeki ama ben de fena değildim (Gülüyor) Alex ve Baroni de çok büyük futbolcuydu. Şu anki üçlüyü daha önde görüyorum ama bunun teknik kararlar olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kararı hocamız verecek"

ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NI SEÇMESİ VE BURAK YILMAZ'LA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ...

"Geçmiş bitmiş bir olay. Burak kardeşimize başarılar diliyorum. İnşallah kendisini sahada en güzel şekilde, Türkiye'yi en güzel şekilde temsil eder. Başarılar diliyorum"

AZERBAYCAN'A SELAM YOLLADI

"Beni destekledikleri için Azerbaycan'daki kardeşlerime selamlarımı gönderiyor ve teşekkürlerimi iletiyorum"

FENERBAHÇE'DE EN ÇOK KİMİNLE OYNAMAK İSTEDİ?

"En çok iki futbolcu vardı Fenerbahçe'de: Bir Alex de Souza. İki Emre abi... "

Emre Belözoğlu: Ben de oynamak çok isterdim.

ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NA DÖNME İHTİMALİ VAR MI?

"Ben bir yola girmişken asla geri dönmem. O yüzden asla geri dönmem. Almanya Milli Takımı'na başarılar diliyorum ama bir daha asla oynamam"

ARDA TURAN SÖZLERİ

"Arda Turan çok iyi kardeşimiz, çok yetenekli bir futbolcu. İspanya'da karşılıklı oynadık, burada da oynayacağız. Hayırlısı olsun"

BU TARZ TRANSFERLER DEVAM EDECEK Mi?

Ali Koç:Evet çok iyi bir futbolcu transfer ettik. Bununla beraber büyük yıldızları getirme potansiyelimizi gösterdik ama o dönemden bu yana futbol piyasası çok değişti. Fransa gol kralını bugün getirmek için bütün Türk kulüpleri bir araya gelse olmaz. Ara çok açıldı. Geçmiş yıllardaki gibi olabileceğini düşünmüyorum. O yüzden kendi yıldızlarımızı üretmeliyiz. Son 10 yılda Avrupa, Dünya futboluna damga vurmuş bir futbolcuyu buraya getirmek her kulübün yapabileceği bir şey değil.

ALİ KOÇ'TAN YAYINCI KURULUŞ SÖZLERİ

Ali Koç: Kendileri demek ki önemsiyorlar ki burada değilken bir platform üzerinden bu töreni yayınlıyorlar. Demek ki bu kulübün bir değeri ve kıymeti var. Sorunlar giderilene kadar bu tutum devam edecektir, konuşularak çözülmeyecek sorun yoktur. Bizim tavrımız, tutumumuz net! Bu tutum da sorunlar giderilene kadar devam edecektir. Biz yayıncı kuruluşu buraya akredite etmedik.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayan törene yalnızca Türkiye'den değil dünyanın birçok farklı ülkesinden gazeteciler de katıldı. Toplam 64 farklı kuruluştan 132 basın mensubunun akreditasyon yaptırdığı imza töreninde 10 yabancı medya kurumu yer alıyor.

İMZA TÖRENİ ÖNCESİ FOTOĞRAF ÇEKTİRİLDİ

Mesut Özil, törene eşi ve çocuğuyla birlikte geldi. İmza töreninden önce basın, Özil ailesine yoğun ilgi gösterdi. Özil ailesi basın mensuplarıyla fotoğraf çektirdi.

ALİ KOÇ VE EMRE BELÖZOĞLU DA KATILDI

Görkemli imza törenine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da katıldı. Başkan Koç ve Belözoğlu, 15.00 civarında törenin gerçekleştirildiği salona geldi.

TARAFTAR ZOOM'DAN KATILDI

Mesut Özil'in sarı-lacivertli formayı giyeceği imza töreni, yabancı ajanslar aracılığıyla tüm dünyada takip ediliyor. Tören; İngiltere, Almanya ve İspanya'da canlı yayınlanıyor. Birçok canlı yayın araçlarının da hazır bulunacağı organizasyona listede ismi bulunmayan hiç kimse alınmadı.

Fenerbahçe'nin Mohikan uygulamasını temsilen 1907 taraftar da zoom üzerinden toplantıya katıldı.

Fenerbahçe Kulübü; Mesut Özil'in imza töreninde, “Boğazın en şanlı, görkemli ve cesur spor kulübü” sloganını kullandı.

3,5 SEZONDA TOPLAM 9 MİLYON EURO ALACAK

Mesut Özil, Fenerbahçe'den 3,5 yılda toplamda 9 milyon Euro garanti ücret kazanacak. Yıldız futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği Arsenal'e herhangi bir transfer bedelinin ödenmeyeceği, sportif sonuçlara bağlı olarak en fazla 1 milyon 750 bin avro ödemesi yapılacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklamada bu sezonun ikinci yarısı için herhangi bir para almayacak 32 yaşındaki futbolcuya 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üçer milyon Euro garanti ücret ve toplamda 550 bin Euro imza parası ödeneceği aktarıldı.