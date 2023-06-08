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Haberler Dünya Diplomasi Son dakika: Hakan Fidan, Antony Blinken ile görüştü
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Son dakika haberi Fidan, Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Görüşmede Blinken, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

Son dakika: Hakan Fidan, Antony Blinken ile görüştü
AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Blinken, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

Görüşmede ayrıca, İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alındı.

Her iki bakan, iki ülke arasında ortak gündem konularını ele almak üzere en kısa süre zarfında tekrar görüşme iradelerini vurguladılar.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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