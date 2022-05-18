Finlandiya ve İsveç resmen NATO'ya başvurdu 0:00 / 0:00

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Genel Sekreter Stoltenberg, mektupları İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya akredite büyükelçilerinden teslim aldı.

Stoltenberg, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, her ülkenin kendi yolunu seçme hakkı bulunduğunu belirterek iki ülkenin taleplerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin NATO güvenliğini artıracağını söyleyen Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Bugün yaptığınız başvurular tarihi bir adımdır. Şimdi müttefikler NATO'ya giden yolu değerlendirecek. Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır. Tüm meseleleri detaylıca ele almada ve hızlı bir sonuca varmada kararlıyız."

Stoltenberg, tüm müttefiklerin NATO'nun genişleme ihtiyacı konusunda mutabık olduğunu belirtti.

DÜN FİNLANDİYA PARLAMENTOSU ONAYLAŞMIŞTI

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin'in 12 Mayıs'ta "Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine başvuru yapması gerektiği" açıklamasının ardından, hükümet teklifi parlamentoya götürmüştü. Dünya Parlamentoda yapılan oylamada 188 milletvekili NATO üyeliğine 'evet', 8 milletvekili 'hayır' oyu kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "BUNA EVET DEMEK MÜMKÜN DEĞİL" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda olumlu düşüncede olmadıkları açıklamıştı. Dün Ankara'yı ziyaret eden Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

Her iki ülkeyle ilgili de gerçi bu aralar Dışişleri Bakanları arasında bazı görüşmeler yapıldı. Çok açık, net, samimi bir şeyi benim söylemem lazım. Her iki ülkenin de, (Finlandiya ve İsveç) terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil. Kaldı ki bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı kalkıp, 'Biz karşıyız' deseler bile ki, tam aksine teslim etmeleri gereken bazı teröristlerle ilgili teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Velev ki teslim edeceklerini dahi söyleseler biz şuna inanırız; bir delikten iki kez Müslüman sokulmaz. Daha önce biliyorsunuz Yunanistan NATO'dan çıkmıştı, o dönemin yönetimi tekrar Yunanistan'ın NATO'ya girmesini sağladı.

Şimdi ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum; peki NATO'nun en önde gelen ülkeleri Yunanistan'a her türlü desteği veriyor mu? Veriyor. Yunanistan'da üsler kuruyorlar mı? Kuruyorlar. Biz bunlara nasıl inanacağız? İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi. Parlamentolarında teröristleri getirip, orada bunları konuşturtuyorlar, özel davetler çıkartıyorlar. Hatta ve hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Biz bunların neyine güveneceğiz. Ha pazartesi Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler. Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların, bu süreç içerisinde NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz. Çünkü o zaman NATO güvenlik olmaktan çıkar. Buna evet demek mümkün değil. Biz sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız. Kusura bakmasınlar."

ABD, ALMANYA VE İSVEÇ'TEN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma kararına ilişkin açıklamalarına değinen Almanya Başbakanı Scholz "Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise "Türkiye'nin tepkisine rağmen, NATO'nun Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusunda fikir birliğine varacağına eminiz" ifadeleri kullanıldı.

İsveç Başbakanı Andersson ise Türkiye'nin açıklamalarına ilişkin "NATO üyesi olarak Türkiye ile işbirliği içinde olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz, İsveç terörün her türüne karşı mücadeleyi destekliyor" dedi. Andersson ayrıca "NATO üyeliği konusunda Türkiye ile konuşarak sorunları çözmeye hazırız" diye ekledi.