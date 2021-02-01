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Reddit alt forumu WallStreetBets üyeleri GameStop'ta yaptıkları alımlarla tüm dünyada büyük ses getirirken şimdi gözlerini daha büyük bir hedefe dikmiş gibi görünüyorlar. Söz konusu forumda gümüş fiyatlarının uzun yıllardır büyük bankalar tarafından baskı altında tutulduğunun belirtilmesi ve gümüşün ons fiyatının 1000 dolar civarında olması gerektiği belirtildikten sonra büyük bir talep artışı yaşandı.

ABD basını haftasonu Money Metals, SD Bullion, JM Bullion ve Apmex gibi değerli metal alım satımı yapılan sitelerin artan talebi karşılayamadıkları için işlemleri durdurmak zorunda kaldığını bildirdi. Bunun üzerine gümüşün ons fiyatında bu sabah itibarıyla yüzde 6.5'luk yükseliş yaşandı. Ons fiyatı ağustos başından bu yana ilk kez 29 bin doların üzerini gördü ancak bu seviye henüz kalıcı olarak kırılamadı.

WallStreetBets'te organize olan yatırımcılar borsada açığa satış yapan hedge fonlarını hedef alırken gümüşe talebi artırarak büyük bankaları hedef aldıklarını iddia ediyorlar. Ancak aslında analistler bir süredir gümüşte halihazırda alım tavsiyesinde bulunuyordu.

Yine de son 1 haftada üyes sayısı 2.4 milyondan 7.7. milyona çıkan WallStreetBets'in çağrısı küçük yatırımcıda ses getirmiş gibi duruyor. Geçtiğimiz hafta genelinde de bu forumda yapılan çağrılar gümüşün haftalık yüzde 5'lik yükselişinde etkili olmuştu.

JPMORGAN CEZA ALMIŞTI

Buradaki kullanıcıların gümüşe odaklanmasındaki ana etken ise JPMorgan'ın geçen yıl hazine tahvili ve değerli metal piyasalarında manipülatif işlemler gerçekleştirdiği gerekçesiyle 920 milyon dolarlık ceza alması oldu. Gerçekleştirilen soruşturma kapsamında JPMorgan'ın 2008-2016 yılları arasında işlem emri verip, sonra bu emirleri gerçekleşmeden iptal ederek diğer yatırımcıları kandırdığı tespit edildi. ABD'li finans devi söz konusu işlemleri gerçekleştiren kişilerin artık banka için çalışmadığını ifade etti.

WallStreetBets'tek birçok kullanıcı açığa çıkan bu manipülasyonun gümüş fiyatının suni bir şekilde baskılandığının kanıtı olduğunu düşünüyor. Gümüş piyasasında forumda hedeflendiği gibi yüksek seviyelere çıkılması için GameStop gibi bir hisseyi yükseltmeye göre çok daha büyük bir para gerekiyor. Yine de haftasonu sitelerin siparişlere yetişememiş olması ve dün geceden bu yana yaşanan fiyat artışı gümüşün önümüzdeki günlerde çok konuşulacağını gösteriyor.

Gümüşte bunlar yaşanırken altının ons fiyatı da yüzde 1 yükselerek 1.866 doları gördü. Gümüşte kalıcı yükseliş yaşanmasına paralel bu yükseliş altın fiyatlarına da etki edebilir.