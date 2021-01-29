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HaberlerBorsaYIKILIYOR| Son dakika: GameStop hisseleri çakıldı! GameStop hisseleri neden düştü?
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GameStop hareketi dalga dalga yayılıyor

Küçük yatırımcının başta GameStop olmak üzere hisseleri açığa satılan şirketlerde organize bir şekilde alım yapması fonların önemli zararlar etmesine yol açıyor. Son verilere göre ABD'de açığa satışlardan edilen zarar 70.9 milyar dolara ulaştı ki bu rakam kapatılan pozisyonları kapsamıyor. Bu arada Reddit'te WallStreetBets üyelerinin başlattığı akım dünyaya da yayılmaya başladı. Japonya'dan Avustralya ve Avrupa'ya kadar birçok yoğun olarak açığa satılan hisselerde olağandışı yükselişler gözlemlendi. GameStop'ta fonları zarara uğratan WallStreetBets üyeleri ise hedef büyüttü ve gözünü gümüşe çevirdi

YIKILIYOR| Son dakika: GameStop hisseleri çakıldı! GameStop hisseleri neden düştü?

Tüm dünya Reddit kullanıcıları ile Wall Street hedge fonları arasında GameStop üzerinden yaşanan savaşı merakla takip ediyor.

Reddit'te WallStreetBets isimli alt forumda organize olan yatırımcılar başta Melvin Capital olmak üzere GameStop hisselerini açığa satan fonlara savaş açtı. Oyun ve bilgisayar parçaları satan perakende zinciri GameStop'un hisseleri dünkü yüzde 44'lük düşüşe rağmen son 1 ayda yaklaşık yüzde 900 yükselmiş durumda.

AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Bu yükseliş Melvin Capital'i iflasın eşiğine getirirken, firma ayakta kalabilmek için yatırımcılardan 3 milyar dolar ek likidite sağlamak zorunda kaldı. Küçük yatırımcıların tek bir hisse üzerinden fonları nasıl sarstığını anlamak için açığa satışın ne olduğuna bakmak gerekiyor.

Fonlar piyasadan belli şirketlerin hisselerini ödünç alıyor ve bu hisseleri satıyor. Ödünç alırken, belli bir süre sonra o zamanki değeri üzerinden hisseyi satın alacağını taahhüt ediyor. Örneğin şu anda değeri 100 dolar olan bir hisse ödünç aldınız ve bu fiyattan hisseyi sattınız. Alacağınızı tahhüt ettiğiniz vakit geldiğinde hissenin değeri 50 dolara düşmüşse bu açığa satıştan 50 dolar kâr etmiş oluyorsunuz. Buna karşılık hisse değerlenirse sattığınızdan fazla paraya aldığınız için zarar ediyorsunuz. Yıllar içinde açığa satış işlemleri büyük Wall Street yatırımcılarının servetlerine servet katmasına katkıda bulundu.

AMC VE BLACKBERRY DE ALINIYOR

Ancak son zamanlarda organize olan küçük yatırımcılar fonların açığa sattığı hisseleri satın almaya başladı. GamStop bunun en bilinen örneği. Bunun yanında yoğun olarak açığa satılan Blackberry ve sinema işletmecisi AMC de yine WallStreetBets üyelerinin favori hisseleri arasında yer alıyor. Bu sebeple dün Robinhood gibi küçük yatırımcıların yoğun olarak kullandığı borsa uygulamalarında GameStop'un yanında AMC ve Blackberry hisselerinin de alımlarına kısıtlamalar getirildi.

Bu yasakların etkisiyle dün AMC hisseleri yüzde 56, Blackberry hisseleri ise yüzde 41 düştü. Bu düşüşlere rağmen hisseler 2021 genelinde sırasıyla yüzde 307 ve yüzde 121 yükselmiş durumda. Yani bu hisseleri açığa satanlar son düşüşlere rağmen zararlarını telafi edebilmiş değil.

MEVCUT ZARAR 70.9 MİLYAR DOLAR

Finansal veri sağlayıcısı Ortex'in verilerine göre şu anda ABD borsalarındaki şirketlerde açığa satışlardaki toplam zarar 70.9 milyar dolar seviyesinde. Bu veri 5000 firmanın hisselerindeki açığa satışları yansıtıyor. Ortex'e göre çarşamba günü GameStop'taki açığa satış zararı ise 1.03 milyar dolar. Bu verinin kapatılan pozisyonları kapsamadığını belirtmek gerekiyor. Yani bir firma ya da kişi zarar ederek taahüt ettiği tarihte ödemesini yaptıysa artık zararı bu 70.9 milyar doların içinde yer almıyor.

HİSSEYİ ALMAK ZORUNDA KALIYOR

Açığa satılan hisseleri küçük yatırımcının alarak yükseltmesi fonları köşeye sıkıştırıyor. Zararlarını azaltmak için bu fonlar yükselen değerlerden açığa sattıkları hisseleri almak zorunda kalıyor. Yani aslında düşeceklerine bahis oynadıkları hissenin yükselmesine katkıda bulunuyorlar. Reddit kullanıcılarını bu zorunluluk ayrıca tatmin ediyor.

DÜNYAYA YAYILDI

Reddit'teki WallStreetBets üyeleri ABD'deki açığa satılan hisselere odaklanıyor. Ancak başlattıkları hareket dünya genelindeki yatırımcılara ilham vermiş gibi görünüyor. Japonya'da Tokyo Borsası'nda hisseleri en çok açığa satılan şirketlerden olan e-ticaret firması Rakuten dün yüzde 7.5 değer kazandı. Avrupa'da ise Paris merkezli gayrimenkul şirketi ve hisseleri yoğun bir şekilde açığa satılan Unibail-Rodamco-Westfield şirketinin hisselerinde son bir haftada yüzde 24.5 yükseliş kaydedildi.

ELON MUSK'A GÖRE 'DOLANDIRICILIK'

Bu gelişmeler açığa satış uygulamasını da tartışmaya açtı. Bu uygulamaya karşı çıkanların başında ise SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk geliyor. Elon Musk dün konuyla ilgili attığı tweette "Sahibi olmadığın evi satamazsın, sahibi olmadığın arabayı satamazsın ama sahibi olmadığın hisseyi satabilirsin. Bu saçmalık. Açığa satış sadece körelmiş nedenlerden dolayı yasal olan bir dolandırıcılık" ifadelerini kullandı.

YENİ HEDEF GÜMÜŞ

Reddit'te WallStreetBets üyeleri GameStop'taki ses getiren mücadelelerinin ardından hedef büyüttü. Söz konusu forumda paylaşılan bir mesajda gümüş fiyatlarının uzun yıllardır başta JPMorgan olmak üzere büyük bankalar tarafından baskılandığı iddia edildi. Mesajda ons fiyatı 25 dolar civarında olan gümüşün gerçek değerinin 1000 dolar civarında olduğu vurgulandı. Bu mesaja forumda on binlerce destek mesajı geldi. Bu mesajın ardından ise 25.3 dolar civarında olan gümüşün ons fiyatı 20 saat içinde yüzde 6.7 artarak 27 doları gördü.

Tabii uluslararası gümüş fiyatlarını 1000 dolara yükseltmek, GameStop hisselerini yükseltmekten çok daha fazla para gerektiren bir iş. Dolayısıyla kullanıcıların bu savaşta galip gelmesi şimdilik pek olası görünmüyor. Ancak şimdilik borsalarda yaratılan hareket bile daha uzun süre kitlesel yatırımcı hareketlerinin piyasalara damga vuracağını gösteriyor.

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