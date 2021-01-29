Reddit alt forumu WallStreetBets'in Wall Street'in milyarlarca dolarlık hedge fonlarına karşı başlattığı savaşta dün hisselerde yaşanan düşüşün ardından küçük yatırımcının bugün açılıştaki dönüşü muhteşem oldu.

Söz konusu forumda organize olan küçük yatırımcılar fonların açığa satış yaptığı şirketlerin hisselerini toplayarak fonları zarara uğratma amacı güdüyor. Şu ana kadar bu savaşın odağında yer alan GameStop hisseleri dünkü yüzde 44'lük düşüşe rağmen bugüne kadar 2021 genelinde yüzde 900 yükselmişti.

Bu yükseliş GameStop hisselerini açığa satan fonların milyarlarca dolar zarar etmesine yol açtı. Dün ise ABD'de hem ekonomi hem de siyaset gündemini meşgul eden olaylar yaşandı. Küçük yatırımcının sıklıkla kullandığı Robinhood, Webull gibi borsa uygulamaları Reddit'te örgütlenen kullanıcıların alım yaptığı GameStop, Blackberry ve AMC gibi hisselerde alımları durdurdu.

Webull bir süre sonra alımlara izin verse de en yoğun kullanılan platform olan Robinhood'da alımlar gün boyunca kapalı kaldı. Robinhood büyük tepki çekmesinin ardından bugün sınırlı sayıda alıma izin vereceğini açıkladı. Yine de kullanıcıların piyasa manipülasyonu yaptığı gerekçesiyle dava açmalarına engel olamadı.

Dün küçük yatırımcının dışarıda bırakılması ve Reddit'te edilen 'intikam yeminlerinin' ardından söz konusu hisselerde yaşanan düşüşün ardından bugünkü performanslar merak konusu olmuştu. WallStreetBets sayfasında yer alan bilgilere göre dün gafil avlanan yatırımcılar bugün farklı alım-satım platformlarında hesap açtı.

ABD'de piyasaların açılmasıyla ilk anda 'Reddit hisselerinde' çok sert yükselişler yaşandı. GameStop hissesi yüzde 83, Blackberry hissesi yüzde 12, AMC ise yüzde 53 yükseldi. Bunun yanında herhangi bir haber akışı olmamasına rağmen borsada perakende yatırımcılara aracılık eden Siebert Financial'ın hisseleri de yüzde 253 yükseldi. Bu yükselişin Robinhood'a karşı bir tepki olduğu iddia ediliyor.

Farklı hisselerde fonlarla küçük yatırımcı arasında bir bilek güreşi devam etse de bugün tüm gözler GameStop'ta olacak.

ÇİNLİ GİRİŞİMCİ 1 MİLYON DOLARLIK HİSSE ALDI

Bu arada hep küçük yatırımcılardan bahsetsek de açığa satışlara karşı verilen bu savaşta bir kesim zengin de WallStreetBets üyelerine destek veriyor. Bunlardan en bilineni Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk ancak Elon Musk'ın yanında başka zenginler de harekete destek vermeye başladı. Çin'in Snapchat'i olarak bilinen Peiwo ile kripto para platformu TRON'un kurucusu olan girişimci Justin Sun dün yaşananlar üzerine 1 milyon dolarlık GameStop hissesi alacağını açıkladı.