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        Haberler Gündem Güvenlik 1 ASKER ŞEHİT! Son dakika: Gara'da yaralanan asker şehit oldu

        Son dakika haberi Gara'da yaralanan asker şehit oldu

        Irak kuzeyinde Gara bölgesinde, 09 Eylül 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Üsteğmen Fatih Ayar şehit oldu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.09.2024 - 10:24 Güncelleme: 09.09.2024 - 10:41
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        Gara'da yaralanan asker şehit oldu
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        Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın şehit olduğunu açıkladı.

        Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde, 09 Eylül 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız P.Ütğm. Ömer Fatih Ayar ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

        Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerini kullandı.

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        ŞAHADET HABERİ AİLESİNE VERİLDİ

        Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar’ın (29) Trabzon’un Sürmene ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

        Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar’ın ilçeye bağlı Yemişli Mahallesi’nde oturan babası Ali Yılmaz ile annesi Havva Ayar’a acı haber, yetkililer tarafından verildi. Aile, bekar olan oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan şehidin akrabaları ve komşuları da eve akın etti. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

        5 kardeşi bulunan şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar’ın cenazesi, askeri uçakla Trabzon Havalimanı’na getirilip, yarın Köprübaşı ilçesinde düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

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