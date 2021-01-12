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Son dakika haberler... Gaziantep'te 6-7 Ekim olaylarına ilişkin davada 7 sanığa müebbet hapis

HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısının ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle Gaziantep'te gerçekleştirdiği eylemlere ilişkin 7 sanık "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet hapis ve 3 ayrı suçtan toplam 3 yıl 6 ay 14'er gün hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika haberi: Gaziantep'te Kobani olayları davasında karar çıktı! - Haberler
AA

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ayhan Işık ile avukatı katılırken diğer sanıklar katılmadı. Sanık Işık, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraat talebinde bulundu.

AA'nın haberine göre, diğer sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürdü. Duruşma savcısı, önceki mütalaasını tekrar ettiğini belirterek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Müzakerenin ardından Mahkeme Başkanı Ali Çelenk kararı açıkladı. Sanıklar Ayhan, İmam, İbrahim, Mehmet ve Muhittin Işık ile Mehmet Caymaz ve İzzet Nas "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklara ayrıca "görevli memura görevini yaptırmamak için direnme", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamak" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanu'na muhalefet" suçlarından toplam 3 yıl 6 ay 14'er gün hapis cezası verildi.

Haklarında mahkumiyet kararı verilen 6 sanığın tutuklanmasına hükmedildi. Sanıklar N.Ü, A.I. ve A.K'nin ise beraatine karar verildi.

Sanık Ayhan Işık, duruşmadaki polis ekiplerince gözaltına alınarak cezaevine götürüldü.

NE OLMUŞTU?

HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısının ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle Gaziantep'te yaşanan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 4'ü polis 42 kişi yaralanmıştı.

Ayrıca aralarında polis merkezinin de bulunduğu 12 kamu binası, 5 okul, 5 ev, 44 iş yeri, 77 araca yaklaşık 1 milyon liralık zarar verildiği tespit edilmişti.

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