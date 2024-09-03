Son dakika haberi 'Gizli tanık' davasında 7 sanığa tahliye
Ankara'da, 'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' ile bağlantılı 'gizli tanık' soruşturması kapsamında içlerinde emniyet mensuplarının da bulunduğu 7'si tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada tutuklu 7 sanığın da tahliyesine karar verildi. Dosyada tutuklu sanık kalmadı
Giriş: 03.09.2024 - 12:40 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:35
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