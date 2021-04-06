SON DAKİKA! İstanbul'da Hukuk bürosuna saldırı! Ölü ve yaralılar var

İHA

Olayda akraba olduğu öğrenilen 7 kişi, bir miras davasında uzlaşmak amacıyla büroda bir araya geldi. Taraflar miras paylaşımında anlaşmazlık yaşayınca taraflardan muhtar olduğu öğrenilen Ahmet Salih B. (62) silahıyla dehşet saçtı.

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İHA'nın haberine göre şahıs, akrabalarına silahını doğrultarak art arda ateş etti. Kurşunların hedefi olan Haluk Onat (58),Kebire Esra Ay M. (54),Ayşe Ece Ay M. (26) hayatını kaybederken Arzu O. (56) ve Ahmet Nuri O.(63) yaralandı.

Olayda büroda bulunan avukatlardan ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Polis, olayın ardından kayıplara karışan şahsı Yalova'da silahıyla beraber yakaladı.