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Son dakika: İçişleri duyurdu! 1 terörist daha teslim oldu

İçişleri duyurdu! 1 terörist daha teslim oldu 0:00 / 0:00

İçişleri Bakanlığı, PKK mensubu 1 teröristin daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2010 yılında terör örgütüne katıldığı, Kuzey Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 90’a yükseldi.