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İlçeyi karıştıran iğrenç iddia! Şüpheliye linç girişimi

Erzurum'un Narman ilçesinde, bir kişinin 11 yaşındaki erkek çocuğuna ağaca bağlayarak cinsel istismarda bulunduğu iddiası ilçeyi karıştırdı. Mahallelinin müdahalesiyle olay yerinden kaçan E.K. gözaltına alındı. Kaymakamlık binası önünde toplanan öfkeli vatandaşlar, sağlık kontrolüne götürülmek istenen şüphelinin içerisinde bulunduğu araca saldırmak istedi

Son dakika haberi! İğrenç iddia ilçeyi karıştırdı
İğrenç iddia ilçeyi karıştırdı
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DHA

Erzurum'un Narman ilçesinde bir kişinin 11 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası ilçeyi karıştırdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Narman ilçesi 101 Evler Mahallesi mevkiinde bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinleri, isminin E.K. (45) olduğu öğrenilen bir kişinin 11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak, cinsel istismarda bulunmaya çalıştığını görüp, müdahale etti. Şüpheli kaçarken, vatandaşlar ağaca bağlanan çocuğu kurtardı.

Vatandaşların şikâyeti üzerine yakalanan E.K. gözaltına alınarak, kaymakamlıkla aynı binada olan İlçe Emniyet Amirliği'ne götürüldü. Olayı duyan vatandaşlar, kaymakamlık binası önüne toplandı. Vatandaşların dağılması için uyarı yapılırken, özel hareket, çevik kuvvet ve jandarma, bölgede geniş çaplı tedbir aldı.

Şüpheli, yoğun güvenlik önlemi altında, binanın belediyeye ait kapısından çıkarıldı. Bunu gören vatandaşlar şüphelinin olduğu araca saldırmak istedi. Bu arada araç hızlıca uzaklaşınca vatandaşlar, şüphelinin sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneye gitmek istedi. Güvenlik güçleri vatandaşların geçişine izin vermedi. Güvenlik güçleri ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Kısa süren arbede sonrası vatandaşlar dağıldı.

İlçede yaşanan gerginliğin sona ermesi için şüpheli E.K.'nin Erzurum'a gönderildiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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