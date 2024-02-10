Son dakika haberi İki organize suç örgütü çökertildi!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kafes-38' operasyonlarında Balıkesir'de, elebaşılığını Cengiz Güven'in ve Tekirdağ'da elebaşılığını Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertildi. 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Operasyonlarda örgüt elebaşıları ile birlikte 16 şüpheli yakalandı" dedi.
Giriş: 10.02.2024 - 08:16 Güncelleme: 10.02.2024 - 08:22
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