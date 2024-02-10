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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bakan Yerlikaya açıkladı! Kafes 38 operasyonlarıyla iki suç örgütü lideri ve şüphelileri yakalandı

        Son dakika haberi İki organize suç örgütü çökertildi!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kafes-38' operasyonlarında Balıkesir'de, elebaşılığını Cengiz Güven'in ve Tekirdağ'da elebaşılığını Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertildi. 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Operasyonlarda örgüt elebaşıları ile birlikte 16 şüpheli yakalandı" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 08:16 Güncelleme: 10.02.2024 - 08:22
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        İki organize suç örgütü çökertildi!
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        #Ali Yerlikaya
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