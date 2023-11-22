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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu! - Öne Çıkan Haberler

        Son dakika haberi İstanbul'da trafik yoğunluğu!

        İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü. İş çıkış saatine denk gelen yağmur nedeniyle mesai dönüşü trafik adeta kilitlendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 19:56 Güncelleme: 22.11.2023 - 20:04
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        İstanbul'da trafik yoğunluğu!
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        İstanbul’da bugün akşam saatlerinde özellikle mesai çıkışı trafik yoğunluğu yaşandı. Mesai çıkışına yağmur da eklenince trafik yoğunluğu nedeniyle trafik adım adım ilerledi.

        İBB cep trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu E-5 Bostancı üstgeçidinden görüntülendi.

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