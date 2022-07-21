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Son dakika haberi İtalya'da parlamento feshedildi

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Draghi'nin bir haftada iki kere istifasının ardından İtalya parlamentosunu feshetti. Erken seçimin önü açıldı. Bakanlar Kurulu'nu toplayan Draghi, 25 Eylül'de erken seçim kararı aldı.

İtalya'da parlamento feshedildi
İtalya'da parlamento feshedildi
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Reuters

İtalya'da günlerdir süren hükümet krizi, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın parlamentoyu feshetmesinin ardından bir başka safhaya geçti. Dün Senato'dan güven oyu alan ancak üç partinin oylamaya katılmaması sebebiyle güvensizliği gideremeyen Başbakan Draghi'nin bir kez daha istifa etmesi; Cumhurbaşkanı'nın bu kararı almasında etken oldu.

Koalisyonda yer alan 3 partinin desteğini çekmesi üzerine Başbakan Draghi'nin istifasını kabul eden Cumhurbaşkanı Mattarella, hükümet krizine çözüm bulmak için parlamentonun üst kanadı Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati ve alt kanat Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico ile ayrı ayrı görüştü.

Cumhurbaşkanı, son 18 aydır hükümete liderlik eden Mario Draghi'ye de yaptığı işlerden ötürü teşekkür ederken, Draghi hükümetinin yeni hükümet kuruluncaya kadar seçimlerin gerçekleşmesi de olmak üzere vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde görev yapacağını ifade etti.

Mattarella, Draghi'ye destek verilmemesinin, milletvekillerinin çoğunluğunu taşıyabilecek başka bir hükümet kurmanın “olasılığının” olmadığını gösterdiği için erken seçime karar verdiğini söyledi.

Siyasi kriz, İtalya'nın yüksek enflasyonla mücadele ettiği bir dönemde gelişti.

ERKEN SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Mattarella'nın parlamentoyu fesih kararnamesini imzalamasının ardından Başbakan Draghi, seçim tarihini belirlemek üzere bakanlar kurulunu topladı.

İtalyan ANSA ajansının başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bakanlar kurulu, genel seçimlerin 25 Eylül'de yapılmasını kararlaştırdı.

1946'dan bu yana cumhuriyetle yönetilen ülkede o tarihten bu yana genel seçimlerin ilk defa sonbaharda yapılacağı kaydedildi.

Parlamentonun beş yıllık görev süresi Mart 2023'te sona erecekti.

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