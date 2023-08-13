İzmir'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı
Aliağa'da makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı
Alınan bilgiye göre, Karaahmetli Mahallesi Yuntdağı mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 17 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozerle yangına müdahale edilmeye başlandı.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.