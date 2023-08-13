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        Haberler Gündem Son dakika haberi! İzmir'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı - Güncel haberler

        İzmir'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

        Aliağa'da makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 19:20
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        İzmir'de makilik alandaki yangın kontrol altında
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        Alınan bilgiye göre, Karaahmetli Mahallesi Yuntdağı mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 17 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozerle yangına müdahale edilmeye başlandı.

        Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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