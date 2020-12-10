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HaberlerGündemSon dakika haberi: Kahveler kapandı ama semaver sokakta! İlginç görüntüler...
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O ilde kahveler kapanınca, semaver sokağa indi

Erzurum'da koronavirüsle mücadele kapsamında kahvehaneler kapatılınca, işletmeciler cadde ve sokaklara semaver kurdu. Dev semaverlerde çay demleyen işletmeciler, kıtlama çay tüketimi fazla olan Erzurumluları hem çaysız bırakmıyor hem de evlerine ekmek götürüyor. Bursa'da ise, koronavirüs tedbirlerini ihlâl ederek kahvehanesini açan işletme sahibine ve içerideki müşterilere cezaî işlem uygulandı.

Son dakika haberi: Kahveler kapandı ama semaver sokakta! İlginç görüntüler...
Kahveler kapandı, semaver sokağa indi
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DHA

Erzurum'da koronavirüsle mücadele kapsamında kahvehaneler kapatılınca, işletmeciler cadde ve sokaklara semaver kurdu. Bursa'da ise, koronavirüs tedbirlerini ihlâl ederek kahvehanesini açan işletme sahibine ve içerideki müşterilere cezaî işlem uygulandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından virüs vakalarının yüzde 50 artış gösterdiği Erzurum'da 600'a yakın kahvehane geçici bir süreyle kapatıldı. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren kahvehane işletmecileri, çare olarak cadde ve sokaklara semaver kurarak çay demlemekte buldu.

DHA'nın haberine göre, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kurdukları semaverlerde çay demleyen işletmeciler hem pandemi kurallarına uyuyor hem de soğuk kış günlerinde kıtlama çayı seven Erzurumluları çaysız bırakmıyor. Maske, hijyen ve temizlik kurallarına uyarak 1 liradan sattıkları çayla evlerine ekmek götüren kahvehane işletmecilerinin tek isteği pandemi günlerinin sona ermesi.

'İŞ YERLERİ KAPALI OLUNCA BUNU DÜŞÜNDÜK'

Merkez Yakutiye ilçesi Erzincankapı semtinde kurduğu semaverle vatandaşlara çay satan Nasır Dikilitaş, "Yasaklardan dolayı iş yerlerinin kapalı olması sebebiyle biz de semaveri dışarı atıp, sosyal mesafeyi koruyarak insanlara çay satıyoruz. Erzurum soğuk olduğu için talep iyi çok şükür evimize ekmek götürüyoruz" dedi.

'PANDEMİNİN BİTMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERELİM'

Pandemi sürecinde sadece kahveci esnafının değil büyük küçük bütün esnafın zorda olduğunu belirten Muammer Dursun, "Erzurum soğuk bir memleket olduğu için bazı arkadaşlar biz de böyle bir şey yapalım dedik. Semaverleri dışarı attık, tek kullanımlık bardaklarla hizmet vermeye başladık. Maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat ediyoruz. Erzurumlular ve Türkiye'de yaşayan herkesten bir ricamız olsun. Bu pandemi sürecinin bitmesi için hep birlikte elimizden gelen gayreti gösterelim. Bu süreçte büyük, küçük bütün esnaf sıkıntılar yaşıyor. Biz elimizden gelen gayreti gösterip bu zor günlere bir son verelim" diye konuştu.

Vatandaşlar ise cadde ve sokaklarda çay satımından memnun olduklarını belirtti.

BURSA'DA KAHVEHANESİNİ AÇTI, CEZA YEDİ

Bursa'da ise, koronavirüs tedbirlerini ihlâl ederek kahvehanesini açan işletme sahibine ve içerideki müşterilere cezaî işlem uygulandı.

İHA'nın haberine göre, Koğukçınar Mahallesi 2. Aygün Sokakta kısıtlamalar doğrultusunda kapalı olması gereken kahvehanenin içeriye müşteri aldığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri kıraathaneyi incelediğinde, kapının kilitli ve içeride şahısların olduğunu fark etti. Kapıyı açtıran ekipler iş yeri sahibi Ayhan A.'ya tedbirlere uymamaktan 3150 lira idarî ceza kesti. Ayrıca polis ekipleri içeride bulunan 10 kişinin kimlik bilgilerini tespit ederek tutanak tanzim etti.

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