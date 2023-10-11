Son dakika haberi Kılıçdaroğlu'ndan Kurtulmuş'a ziyaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuşu ziyaret etti.
Giriş: 11.10.2023 - 11:05 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:09
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuşu ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu ile Kurtulmuş bir araya geldi.
Görüşmede, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumunun değerlendirilmesi bekleniyor.
Diğer yandan yeni anayasa çalışmaları ve Meclis iç tüzüğünün de ele alınması değerlendiriliyor.