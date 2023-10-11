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        Haberler Gündem Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Numan Kurtulmuş'a ziyaret

        Son dakika haberi Kılıçdaroğlu'ndan Kurtulmuş'a ziyaret

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuşu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:05 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:09
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        Kılıçdaroğlu'ndan Kurtulmuş'a ziyaret
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        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuşu ziyaret etti.

        Kılıçdaroğlu ile Kurtulmuş bir araya geldi.

        Görüşmede, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumunun değerlendirilmesi bekleniyor.

        Diğer yandan yeni anayasa çalışmaları ve Meclis iç tüzüğünün de ele alınması değerlendiriliyor.

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