Yeni vaka sayısı açıklandı

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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 290 bin 186 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 528 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,81, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,84 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 92 milyon 710 bin 374'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Siirt, Bayburt, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Gümüşhane ve Şanlıurfa olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "TABLOYA KAÇ KİŞİ BAKACAK? Salgın gündemiyle yaşamaya alıştık. Salgının gerektirdiği tedbirler konusundaysa alışkanlıklar sıkı değil. Tabloya her gün bakın. İhmal edilen tedbirleri hatırlamanıza yardımcı olur. Ertelemişseniz aşıyı gündeme almanızı sağlar." ifadesini kullandı.

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