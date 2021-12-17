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Son dakika haberi Koronavirüste yeni vaka sayısı açıklandı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni tabloyu açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 141 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi ise yaşamını yitirdi. Bakan Koca da sosyal medya hesabından, "Hatırlatma dozu Türkiye’de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz" paylaşımında bulundu

Son dakika: Yeni koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka sayısı
Yeni vaka sayısı açıklandı
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HABERTURK.COM / AA

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 354 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 141 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 245 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,25 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 123 milyon 144 bin 781 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hatırlatma dozu Türkiye'de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz."

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