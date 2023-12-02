Aday adaylığı için başvuruların devam ettiği CHP'de, en çok merak edilen iller ise Ankara, İstanbul ve İzmir.

AA'da yer alan habere göre İzmir'de mevcut başkan Tunç Soyer yeniden adaylık başvurusu yapacağını açıklarken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da bugün CHP İl Başkanlığına başvurusunu yapması bekleniyor.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakılırken, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha önce yaptığı açıklamada, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Özlem Çerçioğlu'nu da yeniden aday yapacaklarını açıklamıştı.