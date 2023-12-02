Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem SON DAKİKA HABERİ: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş adaylığını açıkladı!

        Mansur Yavaş yeniden adaylığını açıkladı!

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeniden aday olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 11:41 Güncelleme: 02.12.2023 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mansur Yavaş yeniden adaylığını açıkladı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aday adaylığı için başvuruların devam ettiği CHP'de, en çok merak edilen iller ise Ankara, İstanbul ve İzmir.

        AA'da yer alan habere göre İzmir'de mevcut başkan Tunç Soyer yeniden adaylık başvurusu yapacağını açıklarken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da bugün CHP İl Başkanlığına başvurusunu yapması bekleniyor.

        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakılırken, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu duyurdu.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha önce yaptığı açıklamada, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Özlem Çerçioğlu'nu da yeniden aday yapacaklarını açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mansur Yavaş
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        100 milyon TL'lik vurgun! Yöntem: Sazan sarmalı!
        100 milyon TL'lik vurgun! Yöntem: Sazan sarmalı!
        Herkesin merak ettiği işte o 2 soru... Seçil Erzan'ı en son kim aradı? Seçil kimi aradı?
        Herkesin merak ettiği işte o 2 soru... Seçil Erzan'ı en son kim aradı? Seçil kimi aradı?
        Putin'den Rus ordusuna yönelik yeni karar
        Putin'den Rus ordusuna yönelik yeni karar
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        İşte o emir! "Gerekirse tamamen ölerek..."
        İşte o emir! "Gerekirse tamamen ölerek..."
        Esra, 21 yaşındaydı! Yaya geçidinde ölüm!
        Esra, 21 yaşındaydı! Yaya geçidinde ölüm!
        Bakan Koca: Sağlıkta şiddete 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası
        Bakan Koca: Sağlıkta şiddete 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası
        4 kent için flaş uyarı! 3 bölgeye dikkat!
        4 kent için flaş uyarı! 3 bölgeye dikkat!
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        Bakan Yumaklı: 2030'da su fakiri bir ülke olabiliriz
        Bakan Yumaklı: 2030'da su fakiri bir ülke olabiliriz
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"