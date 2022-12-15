MİT'ten Duhok-Gare'de operasyon! O terörist etkisiz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MİT'ten Duhok-Gare'de operasyon! O terörist etkisiz
ABONE OL

Son dakika haberi MİT'ten Duhok-Gare'de operasyon! O terörist etkisiz

MİT, Irak/Duhok-Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla terör örgütünün propagandasının yapıldığı materyallerin hazırlanması ve dağıtımından sorumlu "Roza" Kod Songül Tarıncı'yı etkisiz hale getirildi.

Son dakika: MİT'ten Duhok-Gare'de operasyon! O terörist etkisiz
MİT'ten Duhok-Gare'de operasyon! O terörist etkisiz
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

MİT, Irak/Duhok-Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla terör örgütünün propagandasının yapıldığı materyallerin hazırlanması ve dağıtımından sorumlu "Roza" kod adlı Songül Tarıncı'yı etkisiz hale getirildi.

Songül Tarıncı, 2010 yılında örgütün şehir faaliyetleri içerisinde çeşitli görevler aldı. 2013 yılında Diyarbakır'dan örgütün kırsal kadrolarına katılan Songül Tarıncı, silahlı eğitimlerini tamamlaması akabinde Suriye'de görevlendirildi. Suriye'de güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlara karşı eylemlere katılan Songül Tarıncı etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil edildi.

Songül Tarıncı, 2018 yılında örgütün propaganda faaliyetlerinin organize edildiği hücrede görev aldı. Suriye'den, Irak Gare'ye görevlendirilen Songül Tarıncı, örgütün teröristlere silahlı ve ideolojik eğitimleri verdiği Apollo Akademileri içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet göstermeye başladı.

MİT SIZDI

Gare alanında bulunan MİT ajanları, Songül Tarıncı'nın örgütsel yaşantısına sızdı. Songül Tarıncı, beraberinde iki korumasıyla birlikte intikal ettiği esnada MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. Akabinde Suriye/Amude'de PKK/YPG mensubu "Dilxwaz Agir" kod Osman Mutlu, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

HEDEF LİSTESİNDEYDİ

Osman Mutlu, Mardin hudut hattında görevli güvenlik güçlerine yönelik havan saldırılarını organize ettiği ve bomba, silah aktarım faaliyetlerini yönettiği için MİT tarafından hedef listesine alınmıştı.

Suriye'de örgüte sızan saha ajanları tarafından takip edilen Osman Mutlu. alınan haberler ile yerinin tespit edilmesi üzerine MİT tarafından Amude'nin güneyinde gerçekleştirilen operasyonda beraberinde bir korumasıyla birlikte patlayıcı mühimmatların bulunduğu araç içerisinde etkisiz hale getirildi.

Fotoğraf: DHA/Arşiv

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Antalya'da üzeri betonla kapatılan Gavur Deresi, sel sonrası açıldı - Güncel haberler
GÜNDEM Üzeri betonla kapatılan Gavur Deresi, sel sonrası ...
Son dakika haberler: "Çerkes Cengiz" silahlı saldırıda yaralandı!
GÜNDEM "Çerkes Cengiz" silahlı saldırıda yaralandı!
Son dakika haberi: 6 yaşında gelin! Baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı
GÜNDEM 6 yaşında gelin! Baba Yusuf Ziya gözaltında
Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu: 14 gözatlı
GÜNDEM Ankara'da FETÖ operasyonu: 14 gözatlı
TOKİ Çorum kura canlı yayın izle | Çorum TOKİ kura sonuçları 15 Aralık 2022: TOKİ Çorum kura çekimi sonuçları ve nihai isim listesi sorgulama
GÜNDEM TOKİ Çorum kura sonuçları açıklanıyor!
Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi
GÜNDEM Hazinedar adliyeye sevk edildi
AÇIKLANDI! MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları ve isim sorgulama ekranı | Milli Savunma Bakanlığı 2022 MSB kura sonuçları ve isim listesi
GÜNDEM Açıklandı! MSB işçi alımı kura sonuçları...
Son dakika haberi Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 131 gözaltı
GÜNDEM Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 131 gözaltı
HAVA DURUMU: Son dakika: Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bu bölgeler dikkat - 15 Aralık
GÜNDEM Sağanak uyarısı! Bu bölgeler dikkat
Son dakika haberleri... İç çamaşırlı halde kente bırakılmıştı! Patrona ormanda dayağın cezası belli oldu! - Gündem haberleri
GÜNDEM İç çamaşırlı halde kente bırakılmıştı! Patrona ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.