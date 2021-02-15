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Son dakika haberi MİT'ten kritik operasyon! Özbekistan'da yakalandılar

Haklarında yakalama kararı bulunan firari FETÖ mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı, MİT'in operasyonuyla Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberi MİT'ten kritik operasyon! Özbekistan'da yakalandılar

Savunma Sanayii sektöründe faaliyet gösteren Gürbüz Sevilay’ın; 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında KHK ile devlet memurluğundan ihraç edilen FETÖ mahrem imamlarına şirketinde görev verdiği, söz konusu şahıslar vasıtasıyla 2017 yılında PKK/KCK mensupları ile irtibatlandığı öğrenildi.

Irak ve Suriye’deki PKK/KCK-PYD/YPG-SDG mensuplarının füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019 yılında ilk olarak Irak kuzeyine giden Gürbüz Sevilay’ın bilahare PKK/KCK’nın organizesiyle illegal yollardan Suriye’ye geçtiği, Haseke’de örgütün silah/mühimmat/araç üretim ve geliştirme tesislerini ziyaret ettiği, ayrıca sözde PKK/KCK sorumluları ile örgüte ait karargâhlarda görüştüğü belirlendi.

Söz konusu görüşmelerde PKK/KCK tarafından kendisine iletilen ihtiyaçları karşılamak amacıyla savunma sanayii sektörü alanındaki uluslararası bağlantılarını devreye sokan Gürbüz Sevilay’ın, yabancı menşeili firma sorumluları ile PYD/YPG’nin Suriye’deki İHA/Drone ile mücadele sürecini bizzat yönlendiren Mazlum Kobani/Şahin Cilo Kod Ferhat Abdi Şahin ve diğer üst düzey PKK/KCK mensuplarını Suriye’de bir araya getirdiği öğrenildi.

Gürbüz Sevilay’ın, FETÖ’ye Özbekistan’da maddi yardımda bulunduğu, devlet kurumlarına sızan FETÖ mensuplarının iltiması ile yurt dışında usulsüz ihaleler alarak maddi kazanç sağladığı, Kırgızistan ve Ukrayna’da şirketler açtığı tespit edildi.

FETÖ mensubu Tamer Avcı’nın ise örgüte öğrenci kazandırmak ve öğrencileri örgüt evlerine yönlendirmek için çalıştığı, örgüte ait şirketlerde sorumlu düzeyde görev yaptığı, internet üzerinden yayın yapan bazı haber portallarında ülkemiz aleyhinde yazılar yazdığı belirlendi.

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