Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütünün sözde Rakka sorumlusu etkisiz hale getirildi
ABONE OL

Son dakika haberi MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütünün sözde Rakka sorumlusu etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-PYD/YPG’nin sözde Rakka sorumlularından Baran Kurtay Kod Mehmet Sarı’yı, Suriye Kamışlı’da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi

Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütünün sözde Rakka sorumlusu etkisiz hale getirildi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
Habertürk Ankara

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-PYD/YPG’nin sözde Rakka alanı sorumlularından Baran Kurtay Kod Mehmet Sarı’yı, 14 Nisan 2023 günü Suriye Kamışlı’da düzenlediği gizli bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Türkiye’deki örgütsel eylemlere katılmasının ardından 2014’de Suriye'ye geçen Mehmet Sarı’nın son olarak terör örgütü PKK’nın lider kadrosu ile irtibatlı bir şekilde Rakka'da üst düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Buna göre MİT, Mehmet Sarı’nın Kamışlı’daki faaliyetlerini takibe aldı ve operasyon için uygun zamanı bekledi. PKK/YPG mensubu Baran Kurtay Kod Mehmet Sarı, Suriye Kamışlı bölgesinde 14 Nisan 2023 tarihinde MİT’in özel ekibi tarafından düzenlenen çok gizli bir nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: İzmir'in göbeğinde yaşandı! Cinsel saldırıya tahliye!
GÜNDEM İzmir'in göbeğinde yaşandı! Cinsel saldırıya tahliye!
Son dakika: Adres bu kez Tokat! Bir kadın daha öldürüldü
GÜNDEM Adres bu kez Tokat! Bir kadın daha öldürüldü
TOKİ İZMİR ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 25 Nisan 2023 Müstakil TOKİ İzmir arsa kura çekimi sonuçları kazanan isim listesi sorgulama ekranı
GÜNDEM TOKİ İzmir arsa kuraları canlı yayında çekiliyor!
Son dakika: DEAŞ'ın ekonomik-mali alan yapılanmasına yönelik soruşturmada 39 gözaltı kararı
GÜNDEM DEAŞ operasyonu: 39 gözaltı
Adana'da çiftlikte dehşet saçıp zirai ilaçları çaldılar! - Güncel haberler
GÜNDEM Çiftlikte dehşet saçıp zirai ilaçları çaldılar!
Feci ölüm! Midesine sakladığı uyuşturucu dolu kapsüller patladı! - Son dakika haberi
GÜNDEM Feci ölüm! Midesindeki kapsüller patladı
Adana'da polisten büyük uğraş! Son dakika: Adana'da genç kız uzun uğraşlar sonucu uyuşturucunun pençesinden kurtarıldı!
GÜNDEM Binlerce gençten sadece biri... Kurtarın Şeyma'yı...
Evlere doğalgaz ücretsiz mi oldu? 2023 Doğalgaz faturası ne zaman bedava olacak, bu ay mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan doğalgaz indirimi açıklaması!
GÜNDEM Doğalgaz faturaları ne zaman bedava olacak?
Ankara'da vatandaştan meydan dayağı! Köpeğe istismardan tutuklandı! - Son dakika haberleri
GÜNDEM Vatandaştan meydan dayağı! Köpeğe istismardan ...
SON DAKİKA HABERİ: 21 ilde terör operasyonu: 110 kişi gözaltında!
GÜNDEM 21 ilde terör operasyonu: 110 kişi gözaltında!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.