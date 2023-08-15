Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi.

Moody's, geçen hafta da Türk ekonomisine ilişkin yayınladığı analizde "Ortodoks politikalara geçiş sürdürülürse ve makro dengesizliklerde düzenli bir azalmaya yol açarsa, görünüm pozitife dönebilir ve not yükseltilebilir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Moody's tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Türk bankaları için faaliyet ortamı zorlu ve değişken olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, hükümetin politika yapımında ortodoksluğa dönmek için Mayıs 2023'teki seçimler sonrası attığı ilk adımlar Türk bankaları için faaliyet koşullarını destekleyici niteliktedir.

Seçimlerin ardından iyileşen faaliyet koşulları nedeniyle görünüm istikrarlı ancak zorlu olmaya devam ediyor. Faaliyet koşulları zorlu olmaya devam edecektir. Türkiye'nin ekonomik performansının reel GSYH büyümesi ile yavaşlamasını bekliyoruz. 2022'de %5,6 olan büyümenin 2023'te %4,2'ye gerilemesi ve 2022'de %72 olan enflasyonun 2023'te %51 ile yüksek seyretmesi beklenmektedir.

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Mayıs 2023'teki seçimlerin ardından hükümetin ortodoksluk yönünde attığı ilk adımların faaliyet koşullarını destekleyici nitelikte olduğunu düşünüyoruz.

Seçimlerden önceki dönemde uygulamaya konulan ortodoks olmayan tedbirlerin görünüm ufkumuz boyunca kademeli olarak gevşetileceğini düşünüyoruz.

Bankaların ortodoks politikaya geri dönüşten fayda sağlaması gerekse de, bu süreçte yanlış adımların sıralanması potansiyeline inanıyoruz. Makro ihtiyati tedbirlerin gevşetilmesi, başta GSYH büyümesi olmak üzere faaliyet ortamına ilişkin temel beklentiler için risk oluşturmaktadır.

Bununla birlikte, Türkiye'nin (B3 istikrarlı) güçlü ihracat ve turizm sektörleri, Avrupa'daki kilit ihracat pazarlarındaki yavaşlamaya rağmen, büyümeyi desteklemeye devam edecektir.

2021 yılında %3,7 olan sorunlu kredilerin toplam kredilere oranı 2022 yılında %2,4'e düşmüştür. Bununla birlikte, yeni sorunlu kredi oluşumu son bir yılda neredeyse iki katına çıkmıştır. 2022'de bir önceki yıla kıyasla, yüksek enflasyon ve para birimindeki değer kaybı borçluların geri ödeme kapasitesini azaltmıştır. Mevcut yüksek enflasyonist ortamda varlık ve teminat değerleri daha yüksek tahsilatları desteklemiştir ve bu durumun devam etmesini bekliyoruz

Ancak, Türk bankalarının varlık kalitesinin 2023 yılında, yavaşlayan büyüme ve

hala yüksek olan enflasyon, borçluların geri ödeme kapasitesi üzerinde baskı yaratmalarının etkisiyle kötüleşmesini bekliyoruz. Ağırlıklı olarak yurt içine dönük faaliyet küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ve teminatsız perakende borçluların geri ödeme kapasitesindeki bozulmaya en çok maruz kalanlar olacaklarını öngörüyoruz."

BANKA HİSSELERİNDE YÜKSELİŞ

Moody's açıklaması öncesinde BIST bankacılık endeksinde düşüş yaşanıyordu. Dünü 7.179 puandan tamamlayan BIST bankacılık endeksi öğlen saatlerinde 7000 puana kadar gerilemişti. Moody's'in görünüm açıklamasının ardından ise endeks 7.300 puanı aştı. TSİ 15.30 itibarıyla bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 2'yi buldu.

Açıklama öncesi BIST 100 endeksi de yüzde 1.4 düşüş yaşamıştı. Banka hisselerindeki yükselişi etkisiyle endeks kısa sürede yüzde 0.4 artıya geçti